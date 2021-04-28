«Отстой и мусор». Американские фанаты жестко раскритиковали русского вратаря Бобровского за 4 пропущенных гола
Неудачный вечер закончился для Сергея заменой.
Неудачный вечер закончился для Сергея заменой.
Во вторник «Флорида» оформила выход в
В самом начале матча дальний выстрел зашел у защитника Райна Эллиса — справедливости ради, Бобровский был закрыт соперником и полета шайбы не видел.
Трудно винить Боба и во втором голе — после броска от синей, хоккейный снаряд попал в Люка Канина, а упал на лед уже перед ним, при этом вратарь был отыгран.
Шайба номер три — целиком на Сергее. Вратарь такого уровня дарить такие добивания сопернику не имеет права.
А вот шансов помешать дублю Эллиса у россиянина почти не было.
Что мы имеем на выходе? Одна явная ошибка Бобровского. Вот только фанаты «Флориды» ждут от него не только отсутствия промахов, но и сумасшедших спасений, с ними во вторник было трудно. Против Сергея сыграл и тот факт, что заменивший его новичок лиги Спенсер Найт отразил 9 из 9 бросков по своим воротам и обеспечил «Пантерз» победу со счетом 7:4. После такого новая волна жесткой критики русскому вратарю была обеспечена. Он ее и получил.
«Слушайте, я ни черта не знаю в хоккее, но я знаю, что Бобровский — отстой, он не должен играть в плей-офф».
«Спенсер Найт лучше Сергея Бобровского».
«Как все и говорили, подписание “Пантерз” Сергея Бобровского станет худшим в истории спорта. Если нет, то в истории НХЛ».
«Бобровский — худший вратарь, которого я видел в своей жизни. Я не могу еще 5 лет смотреть на него».
«Бобровский является худшим спортсменом в истории Южной Флориды, если учесть суммы его контракта?».
«На данный момент Бобровский пропустил 3 гола после 15 бросков. Прошлой ночью у него было 2 гола после 11 бросков. Итого — 5 шайб с последних 26 бросков. Абсолютный мусор».
«Бобровский очень плох».
Артём Гаев