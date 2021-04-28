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09:04 (мск), источник: Sport24

«Отстой и мусор». Американские фанаты жестко раскритиковали русского вратаря Бобровского за 4 пропущенных гола

Неудачный вечер закончился для Сергея заменой.

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Источник: AP 2020

Во вторник «Флорида» оформила выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги, но вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский вряд ли будет вспоминать этот вечер с позитивными эмоциями. Самый дорогой русский голкипер в лучшей лиге мира, который, казалось, окончательно забыл о кошмаре прошлого сезона, снова выдал неважный матч и не доиграл его до конца. Во встрече с «Нэшвиллом» Сергей провел на льду 40 минут, получил по своим воротам 21 бросок и пропустил 4 гола. Вот, как это было.

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В самом начале матча дальний выстрел зашел у защитника Райна Эллиса — справедливости ради, Бобровский был закрыт соперником и полета шайбы не видел.

Официальный сайт НХЛ

Трудно винить Боба и во втором голе — после броска от синей, хоккейный снаряд попал в Люка Канина, а упал на лед уже перед ним, при этом вратарь был отыгран.

Официальный сайт НХЛ

Шайба номер три — целиком на Сергее. Вратарь такого уровня дарить такие добивания сопернику не имеет права.

Официальный сайт НХЛ

А вот шансов помешать дублю Эллиса у россиянина почти не было.

Официальный сайт НХЛ

Что мы имеем на выходе? Одна явная ошибка Бобровского. Вот только фанаты «Флориды» ждут от него не только отсутствия промахов, но и сумасшедших спасений, с ними во вторник было трудно. Против Сергея сыграл и тот факт, что заменивший его новичок лиги Спенсер Найт отразил 9 из 9 бросков по своим воротам и обеспечил «Пантерз» победу со счетом 7:4. После такого новая волна жесткой критики русскому вратарю была обеспечена. Он ее и получил.

«Слушайте, я ни черта не знаю в хоккее, но я знаю, что Бобровский — отстой, он не должен играть в плей-офф».

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«Спенсер Найт лучше Сергея Бобровского».

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«Как все и говорили, подписание “Пантерз” Сергея Бобровского станет худшим в истории спорта. Если нет, то в истории НХЛ».

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«Бобровский — худший вратарь, которого я видел в своей жизни. Я не могу еще 5 лет смотреть на него».

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«Бобровский является худшим спортсменом в истории Южной Флориды, если учесть суммы его контракта?».

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«На данный момент Бобровский пропустил 3 гола после 15 бросков. Прошлой ночью у него было 2 гола после 11 бросков. Итого — 5 шайб с последних 26 бросков. Абсолютный мусор».

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«Бобровский очень плох».

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Артём Гаев

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Нэшвилл Предаторз
4:7
1:1, 3:2, 0:4
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