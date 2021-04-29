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09:20 (мск), источник: Sport24

«Сент-Луис» обсудит с Костиным его возвращение на оставшуюся часть сезона НХЛ-2020/21

«Сент-Луис Блюз» обсудит с нападающим Климом Костиным его возвращение в американский клуб. Об этом в твиттере сообщил журналист Джон Шэннон.

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Источник: Sport24

«Источники в «Блюз» подтверждают, что представители клуба поговорят с Костиным по поводу его возвращения в Сент-Луис на оставшуюся часть сезона. Он будет иметь право играть за «Блюз», — написал Шэннон.

28 апреля Костин, права на которого принадлежат «Сент-Луису», стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», который переиграл в финальной серии ЦСКА. Шестой матч противостояния прошел в Балашихе и завершился со счетом 1:0. Благодаря этой победе команда Боба Хартли выиграла серию у армейцев с общим счетом 4−2, став впервые обладателем этого трофея.

Костин был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфтпа-2017 под общим 31-м номером. Всего в НХЛ на его счету четыре матча, в которых он забросил одну шайбу. В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провел 43 встречи, набрав 18 (7+11) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он набрал 9 (5+4) очков.

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