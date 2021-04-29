«Сент-Луис» обсудит с Костиным его возвращение на оставшуюся часть сезона НХЛ-2020/21

«Источники в «Блюз» подтверждают, что представители клуба поговорят с Костиным по поводу его возвращения в Сент-Луис на оставшуюся часть сезона. Он будет иметь право играть за «Блюз», — написал Шэннон.

28 апреля Костин, права на которого принадлежат «Сент-Луису», стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», который переиграл в финальной серии ЦСКА. Шестой матч противостояния прошел в Балашихе и завершился со счетом 1:0. Благодаря этой победе команда Боба Хартли выиграла серию у армейцев с общим счетом 4−2, став впервые обладателем этого трофея.