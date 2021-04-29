«Оттава» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ. Ткачук оформил хет-трик Горди Хоу

В составе победителей отличились Виктор Мете (3-я минута), Крис Тирни (21), Джош Норрис (22), Томас Шабо (27), Брэди Ткачук (37) и Колин Уайт (55, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Тайлер Майерс (26), Джейк Виртанен (28), Брэндон Саттер (58).

Ткачук оформил первый в карьере хет-трик Горди Хоу — забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. Нападающий «Оттавы» подрался с форвардом «Ванкувера» Заком Макивеном на девятой минуте встречи, а также отметился голевым пасом в эпизоде с голом Норриса.

Выступающие за «Оттаву» нападающий Евгений Дадонов и защитники Артем Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

«Оттава» поднялась на шестую строчку в таблице Северного дивизиона, набрав 42 очка в 50 матчах, и обошла «Ванкувер», на счету которого 41 очко, а 43 игры. Следующий матч «Оттава» проведет 2 мая на выезде против «Монреаля», «Ванкувер» 30 апреля сыграет в гостях с «Торонто».