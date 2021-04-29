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09:36 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

ТАСС, 29 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Майк Хоффман (31-я и 44-я минуты), Джордан Кайру (48) и Роберт Томас (60). у проигравших шайбы забросили Йонас Бродин (18), Юэль Эрикссон Эк (21) и Маркус Фолиньо (32).

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, всего на счету россиянина 14 очков (четыре гола + 10 передач) в 23 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не сумели отличиться.

«Сент-Луис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 50 очков в 47 матчах. «Миннесота» идет третьей с 65 очками за 48 игр. Следующий матч команды проведут 30 апреля в Сент-Поле (штат Миннесота).

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Миннесота Уайлд
3:4
1:0, 2:1, 0:3
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