«Торонто» с Михеевым победил «Монреаль» и вышел в плей-офф
В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 4:1.
В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 4:1.
В составе победителей по голу забили Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский нападающий Илья Михеев очков не набрал.
Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Ник Судзуки. Ассистировали форварду Джефф Питри и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник Александр Романов закончил встречу с показателем полезности «-2».
«Торонто» первым вышел в