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09:41 (мск), источник: Sport24

«Торонто» с Михеевым победил «Монреаль» и вышел в плей-офф

В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 4:1.

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В составе победителей по голу забили Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский нападающий Илья Михеев очков не набрал.

Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Ник Судзуки. Ассистировали форварду Джефф Питри и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник Александр Романов закончил встречу с показателем полезности «-2».

«Торонто» первым вышел в плей-офф среди клубов Северного дивизиона. После 49 матчей команда Шелдона Кифа с 67 очками занимает в таблице первое место. «Торонто» обеспечил себе участие в Кубке Стэнли в пятый раз подряд.

Монреаль Канадиенс
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Торонто Мэйпл Ливз
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