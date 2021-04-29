«Торонто» с Михеевым победил «Монреаль» и вышел в плей-офф

В составе победителей по голу забили Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Джейк Маззин и Адам Брукс. Российский нападающий Илья Михеев очков не набрал.

Автором единственной шайбы «Канадиенс» стал Ник Судзуки. Ассистировали форварду Джефф Питри и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник Александр Романов закончил встречу с показателем полезности «-2».