Передача Волкова помогла «Анахайму» прервать проигрышную серию в НХЛ

В составе победителей по голу забили Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. Российский нападающий Александр Волков отметился ассистом.

У «Кингз» отличились Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.

Для «Анахайма» это первая победа за последние шесть матчей, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в последних четырех играх.