Передача Волкова помогла «Анахайму» прервать проигрышную серию в НХЛ
В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой «Дакс» со счетом 3:2.
В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой «Дакс» со счетом 3:2.
В составе победителей по голу забили Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. Российский нападающий Александр Волков отметился ассистом.
У «Кингз» отличились Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.
Для «Анахайма» это первая победа за последние шесть матчей, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в последних четырех играх.
В другом матче «Вегас Голден Найтс» победил «Колорадо Эвеланш» — 5:2.