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09:51 (мск), источник: Sport24

Передача Волкова помогла «Анахайму» прервать проигрышную серию в НХЛ

В ночь на 29 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз — Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой «Дакс» со счетом 3:2.

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В составе победителей по голу забили Сэм Кэррик, Сэм Стил и Кэм Фаулер. Российский нападающий Александр Волков отметился ассистом.

У «Кингз» отличились Габриэль Виларди и Адриан Кемпе.

Для «Анахайма» это первая победа за последние шесть матчей, «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в последних четырех играх.

В другом матче «Вегас Голден Найтс» победил «Колорадо Эвеланш» — 5:2.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лос-Анджелес Кингз
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Анахайм Дакс
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