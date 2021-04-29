«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» в матче НХЛ. Барабанов сделал голевую передачу

В составе победителей отличились Эвандер Кейн (2-я минута), Рудолфс Балцерс (11), Кевин Лабанк (15), Томаш Гертл (60). У проигравших шайбы забросили Фил Кессел (16), Йохан Ларссон (25).

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отдал голевую передачу. Россиянин набрал два очка в двух матчах за команду. 27 апреля Барабанов дебютировал за «Сан-Хосе» в игре против «Аризоны» (6:4) и забросил первую шайбу в НХЛ.

26-летний россиянин стал игроком «Сан-Хосе» 12 апреля в результате обмена.

Текущий сезон, который является для него дебютным, Барабанов начинал в «Торонто». В 13 матчах за канадскую команду он отметился одной голевой передачей.

«Сан-Хосе» после 49 игр набрал 45 очков и занимает шестое место в Западном дивизионе. «Аризона» с 47 очками располагается на пятой строчке. Следующий матч «Сан-Хосе» проведет 1 мая в гостях против «Колорадо», «Аризона» в тот же день сыграет на выезде с «Вегасом».