«Айлендерс» победили «Рейнджерс» в матче НХЛ. Варламов провел шестую «сухую» игру в сезоне

Шайбы забросили Лео Комаров (7-я минута), Оливер Уальстрем (13), Антони Бовилье (22), Мэтью Барзал (54, в пустые ворота). Выступающие за «Рейнджерс» нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков и провел шестую в сезоне игру «на ноль». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин спас свои ворота 23 раза. Варламов вышел на чистое первое место по количеству матчей «на ноль» в нынешнем сезоне НХЛ, обойдя голкиперов «Колорадо» Филлиппа Грубаэра и «Вегаса» Марка-Андре Флери.

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 65 очков в 50 встречах. «Рейнджерс» идут пятыми с 58 очками за 51 игру. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет 2 мая.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N2X4dcZU6bI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня «Тампа» дома со счетом 3:0 обыграла «Даллас», российский голкипер Андрей Василевский отметился голевой передачей, отразил 20 бросков и провел пятую встречу «на ноль» в текущем сезоне. «Каролина» на своем льду обыграла «Детройт» (3:1), нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей. «Нью-Джерси» со счетом 5:3 дома победил «Филадельфию», результативный пас отдал форвард победителей Михаил Мальцев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZljGe3l7loY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.