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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» победили «Рейнджерс» в матче НХЛ. Варламов провел шестую «сухую» игру в сезоне

ТАСС, 30 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

Шайбы забросили Лео Комаров (7-я минута), Оливер Уальстрем (13), Антони Бовилье (22), Мэтью Барзал (54, в пустые ворота). Выступающие за «Рейнджерс» нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 25 бросков и провел шестую в сезоне игру «на ноль». Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин спас свои ворота 23 раза. Варламов вышел на чистое первое место по количеству матчей «на ноль» в нынешнем сезоне НХЛ, обойдя голкиперов «Колорадо» Филлиппа Грубаэра и «Вегаса» Марка-Андре Флери.

«Айлендерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 65 очков в 50 встречах. «Рейнджерс» идут пятыми с 58 очками за 51 игру. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет 2 мая.
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В других матчах игрового дня «Тампа» дома со счетом 3:0 обыграла «Даллас», российский голкипер Андрей Василевский отметился голевой передачей, отразил 20 бросков и провел пятую встречу «на ноль» в текущем сезоне. «Каролина» на своем льду обыграла «Детройт» (3:1), нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей. «Нью-Джерси» со счетом 5:3 дома победил «Филадельфию», результативный пас отдал форвард победителей Михаил Мальцев.

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