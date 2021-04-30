«Питтсбург» и «Вашингтон» вышли в плей-офф НХЛ

Ранее в пятницу «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0), что позволяло командам выйти в плей-офф по итогам встречи друг с другом. «Питтсбургу» нужно было обыграть «Вашингтон», столичной команде было достаточно перевести игру в овертайм.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Питтсбурга». В составе победителей отличились Каспери Капанен (16-я и 51-я минуты), Фредерик Годро (29), Зак Остон-Риз (39), Джейк Гюнцель (63). У проигравших шайбы забросили Ти Джей Оши (8), Дмитрий Орлов (30), Даниэль Спронг (36) и Том Уилсон (60).

Орлов также отметился голевой передачей и набрал 18 очков (восемь голов + 10 передач) в 45 матчах, его одноклубник Евгений Кузнецов сделал результативный пас, набрав 29 очков (9+20). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 69 очков в 50 матчах. На счету «Питтсбурга» также 69 очков по итогам 51 игры.