Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ
ТАСС, 30 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У «Сент-Луиса» отличились Самуэль Блэз (4-я минута), Тайлер Бозак (28), Марко Сканделла (31), Райан О'Райли (47, 64). В составе «Миннесоты» шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (38), Кевин Фиала (43), Виктор Раск (56), Кирилл Капризов (60).
«Миннесота» занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков в 49 матчах, и уже гарантировала себе место в