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10:52 (мск), источник: ТАСС

Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

ТАСС, 30 апреля. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

У «Сент-Луиса» отличились Самуэль Блэз (4-я минута), Тайлер Бозак (28), Марко Сканделла (31), Райан О'Райли (47, 64). В составе «Миннесоты» шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (38), Кевин Фиала (43), Виктор Раск (56), Кирилл Капризов (60).

Капризов забросил 23-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 42 очка (23 гола + 19 передач) в 49 матчах. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

«Миннесота» занимает третью позицию в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков в 49 матчах, и уже гарантировала себе место в плей-офф. «Сент-Луис» находится на четвертой строчке с 52 очками за 48 игр. Следующий матч команды проведут 2 мая в Сент-Поле (штат Миннесота).

Во время загрузки произошла ошибка.
Миннесота Уайлд
4:5ОТ
0:1, 1:2, 3:1
Сент-Луис Блюз
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