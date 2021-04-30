Шайба Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Капризов забросил 23-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 42 очка (23 гола + 19 передач) в 49 матчах. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

Капризов забросил 23-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 42 очка (23 гола + 19 передач) в 49 матчах. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.