«Флорида» обыграла «Чикаго». Денисенко набрал первое очко в НХЛ

В составе «Флориды» отличились Александр Веннберг (28-я минута), Энтони Даклер (34), Брендон Монтор (50), Сэм Беннетт (65). У «Чикаго» шайбы забросили Адам Годетт (14), Винни Хиностроза (31), Алекс Дебринкэт (60), защитник команды Никита Задоров не сумел отличиться.

В эпизоде с голом Даклера голевой передачей отметился российский нападающий Григорий Денисенко. 20-летний форвард набрал первое очко в НХЛ в четвертом матче дебютного сезона.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5RrQ0BgEUj0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Он является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 по 2020 год. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.