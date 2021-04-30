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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Чикаго». Денисенко набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 30 апреля. «Флорида» одержала победу над «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Флориды» отличились Александр Веннберг (28-я минута), Энтони Даклер (34), Брендон Монтор (50), Сэм Беннетт (65). У «Чикаго» шайбы забросили Адам Годетт (14), Винни Хиностроза (31), Алекс Дебринкэт (60), защитник команды Никита Задоров не сумел отличиться.

В эпизоде с голом Даклера голевой передачей отметился российский нападающий Григорий Денисенко. 20-летний форвард набрал первое очко в НХЛ в четвертом матче дебютного сезона.
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Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Он является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 по 2020 год. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 71 очком в 52 матчах и уже гарантировала себе участие в плей-офф, «Чикаго» идет шестым, набрав 50 очков за 50 игр. Следующий матч команды проведут 2 мая в Чикаго.

Чикаго Блэкхокс
3:4ОТ
1:0, 1:2, 1:1
Флорида Пантерз
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