«Флорида» обыграла «Чикаго». Денисенко набрал первое очко в НХЛ
ТАСС, 30 апреля. «Флорида» одержала победу над «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 30 апреля. «Флорида» одержала победу над «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Флориды» отличились Александр Веннберг (28-я минута), Энтони Даклер (34), Брендон Монтор (50), Сэм Беннетт (65). У «Чикаго» шайбы забросили Адам Годетт (14), Винни Хиностроза (31), Алекс Дебринкэт (60), защитник команды Никита Задоров не сумел отличиться.
Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Он является воспитанником «Локомотива» и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 по 2020 год. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.
«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 71 очком в 52 матчах и уже гарантировала себе участие в