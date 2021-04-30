Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Филадельфию» в матче чемпионата НХЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iHQ-I0WRvrQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Белорусский форвард оформил дубль и был признан первой звездой матча. В стартовом периоде экс-игрок минского «Динамо» дважды реализовал большинство своей команды, заставив капитулировать вратаря «летчиков» Алекса Лайона на 9-й и 16-й минутах игры.

Всего белорусский хоккеист, завершивший игру с показателем полезности «0», провел на площадке 16 мин. 42 сек., четырежды попав своими бросками в створ ворот, сделав один силовой прием и заблокировав бросок соперников, уступив в четырех из четырех вбрасываний.

«Нью-Джерси» уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Это случилось третий сезон кряду. «Девилз» стали второй командой после «Баффало Сейбрз», лишившейся шансов на продолжение спора за Кубок Стэнли.