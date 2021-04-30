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11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Филадельфию» в матче чемпионата НХЛ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович помог своей команде «Нью Джерси Девилз» победить «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский форвард оформил дубль и был признан первой звездой матча. В стартовом периоде экс-игрок минского «Динамо» дважды реализовал большинство своей команды, заставив капитулировать вратаря «летчиков» Алекса Лайона на 9-й и 16-й минутах игры.

Всего белорусский хоккеист, завершивший игру с показателем полезности «0», провел на площадке 16 мин. 42 сек., четырежды попав своими бросками в створ ворот, сделав один силовой прием и заблокировав бросок соперников, уступив в четырех из четырех вбрасываний.

«Нью-Джерси» уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Это случилось третий сезон кряду. «Девилз» стали второй командой после «Баффало Сейбрз», лишившейся шансов на продолжение спора за Кубок Стэнли.

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Нью-Джерси Дэвилз
5:3
2:0, 1:2, 2:1
Филадельфия Флайерз
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