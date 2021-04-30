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19:51 (мск), источник: ТАСС

«Сиэтл» официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 30 апреля. Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2021

Клуб был представлен летом прошлого года. Первым генеральным директором клуба стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис. «Сиэтл» должен был заплатить вступительный взнос в размере $650 млн.

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«От имени совета управляющих я рад официально приветствовать “Сиэтл Кракен” в качестве нашего 32-го клуба, — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. — Поздравляю Дэвида Бондермана, семью Бондерманов, их партнеров, всю организацию, город и болельщиков с тем, что клуб продолжает свое захватывающее путешествие к первому матчу в октябре».

«Сиэтл» будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915—1924 годах в городе базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов.

Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб «Вегас Голден Найтс», который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.

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