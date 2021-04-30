«Сиэтл» официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги
ТАСС, 30 апреля. Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
Клуб был представлен летом прошлого года. Первым генеральным директором клуба стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис. «Сиэтл» должен был заплатить вступительный взнос в размере $650 млн.
«От имени совета управляющих я рад официально приветствовать “Сиэтл Кракен” в качестве нашего 32-го клуба, — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. — Поздравляю Дэвида Бондермана, семью Бондерманов, их партнеров, всю организацию, город и болельщиков с тем, что клуб продолжает свое захватывающее путешествие к первому матчу в октябре».
«Сиэтл» будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915—1924 годах в городе базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов.
Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб «Вегас Голден Найтс», который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.