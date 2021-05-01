Егор Чинахов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс»

«Мы рады и с гордостью сообщаем, что после победы в Кубке Гагарина с командой из своего родного города, омским «Авангардом», Егор Чинахов вместе с семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной, решил продолжить карьеру в системе «Коламбус Блю Джекетс», — написал Бабаев в своем Twitter.

Условия контракта 20-летнего форварда с «Коламбусом», который выбрал его под общим 21-м номером на драфте НХЛ-2020, не уточняются.