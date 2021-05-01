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01:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Егор Чинахов продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе омского «Авангарда» Егор Чинахов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», сообщает в своем Twitter агент игрока Шуми Бабаев.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы рады и с гордостью сообщаем, что после победы в Кубке Гагарина с командой из своего родного города, омским «Авангардом», Егор Чинахов вместе с семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной, решил продолжить карьеру в системе «Коламбус Блю Джекетс», — написал Бабаев в своем Twitter.

Условия контракта 20-летнего форварда с «Коламбусом», который выбрал его под общим 21-м номером на драфте НХЛ-2020, не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чинахов, воспитанник «Авангарда», дебютировал в первой команде «ястребов» в завершившемся сезоне. Он провел 32 игры в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 17 очков (10 шайб + 7 передач), а также 21 матч в плей-офф, отметившись семью (5+2) очками.

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