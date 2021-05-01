Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
53
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
09:09 (мск), источник: Sport24

«Монреаль» с Романовым победил «Виннипег»

В ночь на 1 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Канадиенс» со счетом 5:3.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дублем отметился Ник Судзуки. Еще по голу забили Арттури Лехконен, Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «+1».

У «Джетс» забивали Тревор Льюис (дубль) и Пол Штястны.

Монреаль Канадиенс
5:3
0:1, 3:2, 2:0
Виннипег Джетс
 Футболист ЦСКА напился на женском банкете. Через час выносили вперед ногами в бессознательном состоянии
«За твоего мужа я рвала зад!» Виктория Боня пригрозила жене Кокорина разрушенным браком
Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в Еврочеллендже
«Зенит» сравнял счет в серии с «Барселоной» в плей-офф Евролиги
ЦСКА снова потеряет очки: Топ-5 ставок выходных
Российский футболист оформил хет-трик в чемпионате Дании
«Арсенал» удивит «Спартак»: неожиданные прогнозы на РПЛ
В «Фиорентине» опровергли информацию о Кокорине
Российский хоккеист продолжит карьеру в «Коламбус Блю Джекетс»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь