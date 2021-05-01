«Монреаль» с Романовым победил «Виннипег»
В ночь на 1 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Канадиенс» со счетом 5:3.
В ночь на 1 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой «Канадиенс» со счетом 5:3.
В составе победителей дублем отметился Ник Судзуки. Еще по голу забили Арттури Лехконен, Йоэль Армиа и Тайлер Тоффоли.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов очков не набрал, закончив матч с показателем полезности «+1».
У «Джетс» забивали Тревор Льюис (дубль) и Пол Штястны.