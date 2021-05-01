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09:16 (мск), источник: Sport24

«Сан-Хосе» в дебютной игре Чеховича всухую проиграл «Колорадо», у Барабанова «-1»

В ночь на 1 мая (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш — Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 3:0.

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В составе победителей по голу забили Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский нападающий Валерий Ничишкин очков не набрал. Голкипер Филипп Грубауэр оформил 6-й шатаут в сезоне.

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на льду более 20 минут. Нападающий Иван Чехович, для которого это была дебютная игра, отыграл почти 11 минут, а Александр Барабанов завершил матч с показателем полезности «-1».

Колорадо Эвеланш
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
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