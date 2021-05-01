«Сан-Хосе» в дебютной игре Чеховича всухую проиграл «Колорадо», у Барабанова «-1»

В составе победителей по голу забили Габриэль Ландеског, Кейл Макар и Микко Рантанен. Российский нападающий Валерий Ничишкин очков не набрал. Голкипер Филипп Грубауэр оформил 6-й шатаут в сезоне.

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов провел на льду более 20 минут. Нападающий Иван Чехович, для которого это была дебютная игра, отыграл почти 11 минут, а Александр Барабанов завершил матч с показателем полезности «-1».