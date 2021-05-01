Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
53
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
11:33 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Кочетков подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина»

ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» подписал контракт новичка с российским вратарем Петром Кочетковым. Об этом сообщает портал CapFriendly.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашение с вратарем рассчитано на два года.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за подольский «Витязь» и нижегородское «Торпедо». Вратарь принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых одержал две победы.

Кочеткову 21 год, в 2019 году он был выбран во втором раунде драфта под общим 36-м номером «Каролиной».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Стало известно о возвращении Трусовой к Тутберидзе
Победа «Зенита» над «Баварией», которую считают купленной
ЦСКА снова потеряет очки: Топ-5 ставок выходных
Тарасова: Плющенко захватил чужих девочек
В Формуле-1 почтили память Айртона Сенны
«Рубин» принимает «Динамо» в матче РПЛ (трансляция)
В Красноярском Минспорте отреагировали на слезы биатлонистки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь