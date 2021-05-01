Вратарь Кочетков подписал контракт с клубом НХЛ «Каролина»
ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» подписал контракт новичка с российским вратарем Петром Кочетковым. Об этом сообщает портал CapFriendly.
ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» подписал контракт новичка с российским вратарем Петром Кочетковым. Об этом сообщает портал CapFriendly.
Соглашение с вратарем рассчитано на два года.
В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за подольский «Витязь» и нижегородское «Торпедо». Вратарь принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и
Кочеткову 21 год, в 2019 году он был выбран во втором раунде драфта под общим 36-м номером «Каролиной».