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19:39 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Авангарда» Костин вернется в «Сент-Луис»

ТАСС, 1 мая. Нападающий омского «Авангарда» Клим Костин во вторник присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис». Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

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Костин в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб в финальной серии до четырех побед обыграл московский ЦСКА со счетом 4−2 и впервые стал обладателем трофея. Форвард в 24 матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 9 (5 голов + 4 результативные передачи) очков.

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Костину 21 год, он был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. За «Сент-Луис» он сыграл в четырех матчах и отметился одной заброшенной шайбой. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на его счету 181 матч за три сезона и 82 (29+53) очка.

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