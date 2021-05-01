Хоккеист «Авангарда» Костин вернется в «Сент-Луис»

Костин в составе «Авангарда» стал обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб в финальной серии до четырех побед обыграл московский ЦСКА со счетом 4−2 и впервые стал обладателем трофея. Форвард в 24 матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 9 (5 голов + 4 результативные передачи) очков.

Костину 21 год, он был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. За «Сент-Луис» он сыграл в четырех матчах и отметился одной заброшенной шайбой. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на его счету 181 матч за три сезона и 82 (29+53) очка.