Хет-трик Смита помог «Бостону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Субботняя встреча в Бостоне завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей
«Бостон» с 66 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. «Баффало» (33) идет на восьмой строчке.