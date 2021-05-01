Хет-трик Смита помог «Бостону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Субботняя встреча в Бостоне завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Крэйг Смит (2-я, 46-я и 55-я минуты), также шайбы забросили Шон Курали (17), Патрис Бержерон (26) и Ник Ричи (44). У гостей отличились Райли Шихэн (13) и Артту Руотсалайнен (48).