Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
2.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.05
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2.05
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
2.05
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
62
Хоккей. НХЛ
2.05
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2.05
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.05
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.05
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.05
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Смита помог «Бостону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2021

Субботняя встреча в Бостоне завершилась со счетом 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Крэйг Смит (2-я, 46-я и 55-я минуты), также шайбы забросили Шон Курали (17), Патрис Бержерон (26) и Ник Ричи (44). У гостей отличились Райли Шихэн (13) и Артту Руотсалайнен (48).

«Бостон» с 66 очками занимает третье место в Восточном дивизионе. «Баффало» (33) идет на восьмой строчке.

Бостон Брюинз
6:2
2:1, 1:0, 3:1
Баффало Сэйбрз
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
У Тутберидзе - шесть претенденток на ОИ. ЧР можно не проводить
Что сейчас с Кокориным в Италии. Проблема тянется со «Спартака»
Не попал по мячу. Нойштедтер привез гол в ворота «Динамо»: видео
Хабиб потренировался с бывшим чемпионом UFC и обесценил его пояс
«У них что, совести совсем нет?» Новый судейский скандал в РПЛ
Трансферное окно КХЛ: Чинахову не дали медаль, он уехал в США
«Реал» — «Осасуна» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь