Российский хоккеист Тютяев подписал контракт с фарм-клубом «Детройта»

Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на сезон-2021/22. В прошедшем сезоне Тютяев провел 43 матча за минскую «Юность» в белорусской экстралиге, набрав 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Ранее форвард играл в ВХЛ и МХЛ, а в КХЛ на его счету нет ни одной игры.