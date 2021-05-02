Российский хоккеист Тютяев подписал контракт с фарм-клубом «Детройта»
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Тютяев подписал контракт с
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Тютяев подписал контракт с
Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на сезон-2021/22. В прошедшем сезоне Тютяев провел 43 матча за минскую «Юность» в белорусской экстралиге, набрав 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Ранее форвард играл в ВХЛ и МХЛ, а в КХЛ на его счету нет ни одной игры.
Тютяев был выбран «Детройтом» под общим 190-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2019.
«Гранд-Рапидс» выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ), второй по значимости лиге Северной Америки после НХЛ.