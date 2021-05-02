Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
14
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
11:36 (мск), источник: ТАСС

Варламов превзошел рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии

ТАСС, 2 мая. Российский голкипер Семен Варламов превзошел рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии.

Наверх
Источник: AP 2021

В ночь на воскресенье «Айлендерс» в гостях победили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 и гарантировали себе участие в плей-офф. Шайбы забросили Энтони Бовилье (5-я и 22-я минуты) и Мэтью Барзал (17). Российские форварды хозяев Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились, голкипер Александр Георгиев отразил 22 броска.

Официальный сайт НХЛ

Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности «сухой» серии, который был установлен в 1975 году, — 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Колорадо». В нынешнем сезоне он провел 33 матча, одержал 19 побед и семь раз отстоял «на ноль». Матч против «Рейнджерс» стал для Варламова третьим подряд, в котором он не пропустил ни одной шайбы.

Читайте также
Нью-Йорк Айлендерс
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Русские юниоры растерзали чехов. 11 голов - триумф атаки
«Зенит» в одной игре от титула. Испортит ли праздник «Локо»?
Британский боксер Чисора проиграл бывшему чемпиону мира Паркеру
Пустил кровь и уложил на лед. Русско-американская драка в НХЛ
«У них что, совести совсем нет?» Новый судейский скандал в РПЛ
Тренер россиян прокомментировал разгром чехов на юниорском ЧМ
Гусев издевательски обманул вратаря, пустив шайбу между щитков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь