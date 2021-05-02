Варламов превзошел рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии

В ночь на воскресенье «Айлендерс» в гостях победили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 и гарантировали себе участие в плей-офф. Шайбы забросили Энтони Бовилье (5-я и 22-я минуты) и Мэтью Барзал (17). Российские форварды хозяев Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились, голкипер Александр Георгиев отразил 22 броска.

Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности «сухой» серии, который был установлен в 1975 году, — 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Колорадо». В нынешнем сезоне он провел 33 матча, одержал 19 побед и семь раз отстоял «на ноль». Матч против «Рейнджерс» стал для Варламова третьим подряд, в котором он не пропустил ни одной шайбы.