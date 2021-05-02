Варламов превзошел рекорд «Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии
ТАСС, 2 мая. Российский голкипер Семен Варламов превзошел рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии.
ТАСС, 2 мая. Российский голкипер Семен Варламов превзошел рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности «сухой» серии.
В ночь на воскресенье «Айлендерс» в гостях победили «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 и гарантировали себе участие в
Варламов отразил все 28 бросков по своим воротам и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности «сухой» серии, который был установлен в 1975 году, — 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.
Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Колорадо». В нынешнем сезоне он провел 33 матча, одержал 19 побед и семь раз отстоял «на ноль». Матч против «Рейнджерс» стал для Варламова третьим подряд, в котором он не пропустил ни одной шайбы.