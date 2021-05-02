Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Теуво Терявяйнен (19-я минута) и Дуги Хэмилтон (65). У проигравших отличился Макс Доми (4).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 38 очков (13 шайб + 25 передач) в 51 игре.

«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 75 очков после 51 игры. «Коламбус» идет восьмым с 43 очками в 52 матчах. В следующем матче «Каролина» 4 мая примет «Чикаго», «Коламбус» в этот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».

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В других матчах игрового дня «Бостон» в гостях победил «Баффало» (6:2), «Детройт» на выезде в серии буллитов обыграл «Тампу» (1:0 Б), «Филадельфия» на своем льду уступила «Нью-Джерси» (1:4), «Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу» (0:3) — капитан столичного клуба Александр Овечкин пропустил четвертый матч подряд из-за травмы, а голкипер хозяев Илья Самсонов отразил 23 броска.

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