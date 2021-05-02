Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
ТАСС, 2 мая. «Каролина» победила «Коламбус» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 мая. «Каролина» победила «Коламбус» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Теуво Терявяйнен (19-я минута) и Дуги Хэмилтон (65). У проигравших отличился Макс Доми (4).
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Всего на его счету в текущем сезоне 38 очков (13 шайб + 25 передач) в 51 игре.
«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 75 очков после 51 игры. «Коламбус» идет восьмым с 43 очками в 52 матчах. В следующем матче «Каролина» 4 мая примет «Чикаго», «Коламбус» в этот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».
В других матчах игрового дня «Бостон» в гостях победил «Баффало» (6:2), «Детройт» на выезде в серии буллитов обыграл «Тампу» (1:0 Б), «Филадельфия» на своем льду уступила «Нью-Джерси» (1:4), «Вашингтон» дома проиграл «Питтсбургу» (0:3) — капитан столичного клуба Александр Овечкин пропустил четвертый матч подряд
«Торонто» на своем льду уверенно обыграл «Ванкувер» (5:1), а «Оттава» в гостях в овертайме проиграла «Монреалю» (2:3 ОТ), российский защитник проигравших Артем Зуб и форвард Евгений Дадонов записали на свой счет по результативной передачи.