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13:02 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ. Капризов отметился передачей

ТАСС, 2 мая. «Миннесота» победила «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Матч Цуккарелло (27-я минута), Нико Штурм (55), Йонас Бродин (60) и Кевин Фиала (63). У проигравших отличились Джордан Кайру (18), Сэмми Блэйс (19) и Давид Перрон (33).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 43 очка (23 шайбы + 20 передач).

Официальный сайт НХЛ

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 68 очков в 50 матчах. «Сент-Луис» идет четвертым с 53 очками в 49 играх. В следующем матче «Миннесота» 4 мая дома сыграет с «Вегасом», «Сент-Луис» в этот же день примет «Анахайм».

В других матчах игрового дня «Нэшвилл» дома в овертайме обыграл «Даллас» (1:0 ОТ), российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 33 броска, а «Колорадо» на своем льду победил «Сан-Хосе» (4:3), российский форвард гостей Александр Барабанов забросил шайбу и сделал результативную передачу.

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4:3ОТ
0:2, 1:1, 2:0
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