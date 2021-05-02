«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ. Капризов отметился передачей
ТАСС, 2 мая. «Миннесота» победила «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 мая. «Миннесота» победила «Сент-Луис» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Матч Цуккарелло (27-я минута), Нико Штурм (55), Йонас Бродин (60) и Кевин Фиала (63). У проигравших отличились Джордан Кайру (18), Сэмми Блэйс (19) и Давид Перрон (33).
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 43 очка (23 шайбы + 20 передач).
«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 68 очков в 50 матчах. «Сент-Луис» идет четвертым с 53 очками в 49 играх. В следующем матче «Миннесота» 4 мая дома сыграет с «Вегасом», «Сент-Луис» в этот же день примет «Анахайм».
В других матчах игрового дня «Нэшвилл» дома в овертайме обыграл «Даллас» (1:0 ОТ), российский голкипер гостей Антон Худобин отразил 33 броска, а «Колорадо» на своем льду победил «Сан-Хосе» (4:3), российский форвард гостей Александр Барабанов забросил шайбу и сделал результативную передачу.