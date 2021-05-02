«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ. Капризов отметился передачей

В составе победителей шайбы забросили Матч Цуккарелло (27-я минута), Нико Штурм (55), Йонас Бродин (60) и Кевин Фиала (63). У проигравших отличились Джордан Кайру (18), Сэмми Блэйс (19) и Давид Перрон (33).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 43 очка (23 шайбы + 20 передач).

Официальный сайт НХЛ

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 68 очков в 50 матчах. «Сент-Луис» идет четвертым с 53 очками в 49 играх. В следующем матче «Миннесота» 4 мая дома сыграет с «Вегасом», «Сент-Луис» в этот же день примет «Анахайм».