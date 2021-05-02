Пустил кровь и уложил на лед. Русско-американская драка в НХЛ — Романов проиграл новичку «Оттавы» Норрису
Не самый удачный кулачный дебют.
Не самый удачный кулачный дебют.
47 матчей, 1 гол, 5 результативных передач, показатель полезности «+3», 14 минут штрафа. Так выглядела статистика дебютного сезона Александра Романова в Национальной хоккейной лиге накануне субботнего матча его «Монреаля» против «Оттавы». Внук Зинэутлы Билялетдинова смог сходу закрепиться в составе великого канадского клуба, а еще смог удивить очень смелым и жестким стилем игры.
По ходу этой регулярки сразу несколько хитов Романова становились хитами на североамериканском телевидении и в социальных сетях хоккейных фанатов. Например, в начале февраля, в игре с теми же «Сенаторз» Романов «расколол» Тома Шабо, спровоцировав тем самым потасовку на льду.
Спустя месяц, и снова в противотсоянии с «Оттавой» он классно подкараулил шведского коллегу и сверстника Эрика Бреннстрема, разогнался и снес скандинава с ног. Интересно, что два года назад Романов и Браннстрем составили пару защитников в символической сборной молодежного чемпионата мира.
А еще через пару недель он уложил на лед Николая Элерса из «Виннипега», после чего вернулся на лавку и смеялся, пересматривая эпизод на кубе.
В итоге, к концу апреля Романов умудрился насобирать 122 силовых приема — из русских хоккеистов чаще него в этой регулярке хитует только признанный крушитель Никита Задоров (165 хитов), а в общем рейтинге лиги Александр занимает весьма почетное для новичка 26 место.
Но самое удивительное, что при таком стиле игры защитник «Канадиенс»
Неудивительно, что все сложилось в матче с «сенаторами», которым в этом сезоне доставалось от 27-го номера «Монреаля» чаще других. Шла 10-я минута матча, когда Александр провел один из двух своих силовых приемов этим вечером, в качестве жертвы выбрав американца Джоша Норриса. Романов и Норрис — почти сверстники: обоим по 21 год, правда, форвард «Оттавы» через несколько дней отпразднует очередной день рождения. Парни пересекались в полуфинале молодежного чемпионата мира-2019, который остался за сборной США.
Особой личной истории между ними не было, да и хит Романова не выглядел особо жестким. Тем удивительнее, что все в итоге дошло до драки. Два новичка сцепились, сбросили перчатки и провели довольно неплохой бой. Они около 20 секунд обменивались ударами, в
Вернувшись на лед после своего первого 5-мнутного удаления в НХЛ, Романов тут же стал виновником гола — не успел накрыть бросок Тима Штюцле, но в итоге «Монреаль» отыгрался со счета 0:2 и забрал победу в овертайме.
Артём Гаев