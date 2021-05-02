Пустил кровь и уложил на лед. Русско-американская драка в НХЛ — Романов проиграл новичку «Оттавы» Норрису

47 матчей, 1 гол, 5 результативных передач, показатель полезности «+3», 14 минут штрафа. Так выглядела статистика дебютного сезона Александра Романова в Национальной хоккейной лиге накануне субботнего матча его «Монреаля» против «Оттавы». Внук Зинэутлы Билялетдинова смог сходу закрепиться в составе великого канадского клуба, а еще смог удивить очень смелым и жестким стилем игры.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1e5af8c1de3944a5faeb" data-vnd="1e5af8c1de3944a5faeb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1e5af8c1de3944a5faeb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу этой регулярки сразу несколько хитов Романова становились хитами на североамериканском телевидении и в социальных сетях хоккейных фанатов. Например, в начале февраля, в игре с теми же «Сенаторз» Романов «расколол» Тома Шабо, спровоцировав тем самым потасовку на льду.

Спустя месяц, и снова в противотсоянии с «Оттавой» он классно подкараулил шведского коллегу и сверстника Эрика Бреннстрема, разогнался и снес скандинава с ног. Интересно, что два года назад Романов и Браннстрем составили пару защитников в символической сборной молодежного чемпионата мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/992CHEJDdUk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще через пару недель он уложил на лед Николая Элерса из «Виннипега», после чего вернулся на лавку и смеялся, пересматривая эпизод на кубе.

В итоге, к концу апреля Романов умудрился насобирать 122 силовых приема — из русских хоккеистов чаще него в этой регулярке хитует только признанный крушитель Никита Задоров (165 хитов), а в общем рейтинге лиги Александр занимает весьма почетное для новичка 26 место.

Но самое удивительное, что при таком стиле игры защитник «Канадиенс» каким-то образом умудрился ни разу не подраться за первые три с половиной месяца в лучшей лиге планеты. Внук Билялетдинова точно не стал бы избегать боя, если бы такая возможность ему представилась, но до вечера субботы как-то не складывалось.

Неудивительно, что все сложилось в матче с «сенаторами», которым в этом сезоне доставалось от 27-го номера «Монреаля» чаще других. Шла 10-я минута матча, когда Александр провел один из двух своих силовых приемов этим вечером, в качестве жертвы выбрав американца Джоша Норриса. Романов и Норрис — почти сверстники: обоим по 21 год, правда, форвард «Оттавы» через несколько дней отпразднует очередной день рождения. Парни пересекались в полуфинале молодежного чемпионата мира-2019, который остался за сборной США.

Особой личной истории между ними не было, да и хит Романова не выглядел особо жестким. Тем удивительнее, что все в итоге дошло до драки. Два новичка сцепились, сбросили перчатки и провели довольно неплохой бой. Они около 20 секунд обменивались ударами, в какой-то момент россиянин оказался спиной к сопернику, но сумел вернуть себе более удобную позицию, правда, в итоге победа все равно досталось Норрису — он повалил оппонента на лед и разбил ему нос.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K-A1g9sE3eo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вернувшись на лед после своего первого 5-мнутного удаления в НХЛ, Романов тут же стал виновником гола — не успел накрыть бросок Тима Штюцле, но в итоге «Монреаль» отыгрался со счета 0:2 и забрал победу в овертайме.