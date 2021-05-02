Шедевр русского хоккеиста в Америке! Гусев издевательски обманул вратаря, пустив шайбу между щитков: видео

Так приветствовал Никиту Гусева во «Флориде» генеральный менеджер клуба Билл Зито:

Никита — очень мастеровитый и креативный форвард, играющий в хоккей на высокой скорости и обладающий плеймейкерскими способностями. За время своей карьеры он показывал невероятно высокий уровень таланта в атаке. Мы очень рады приходу Никиты в «Пантерз» и с нетерпением ждем его вклада в игру нашей команды.

А примерно таким отношение к переходу олимпийского чемпиона из «Нью-Джерси» в «Пантерз» было в России. Мнение большинства болельщиков и экспертов озвучил легендарный Владислав Третьяк:

Я видел вживую его матч за «Нью-Джерси» против «Монреаля». Он забил гол, и вообще, как только выходил на лед, у ворот соперника сразу становилось опасно. Почему у него не сложилось в «Девилз» — вопрос к тренеру. Я считаю, его неправильно использовали, не раскрывали его сильных качеств. Думаю, если во «Флориде» ему создадут условия, он раскроется. Гусев — мастер высочайшего класса.

В общем, переезд экс-форварда СКА в солнечный штат воспринимался как освобождение и шаг к светлому будущему, только вот на деле все вышло не так радужно. Со стороны «Флориды» для преображения Гусева было сделано максимум — место в первом звене, адекватное количество игрового времени, место в бригаде большинства. Только вот выхлоп от этого получился минимальным.

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В первых пяти матчах за новый клуб Никита отдал три результативные передачи, но все смазала комшарная результативная ошибка в игре с «Каролиной» — россиянин обрезался, когда у его команды было на одного игрока больше, и подарил «Харрикейнз» победный гол. Уже в следующей встрече его айстайм упал со становившихся привычных в «Пантерз» 17−20 минут до 15, через несколько дней Гусеву доверили лишь 10 минут в матче с «Нэшвиллом», ну, а на игру с «Чикаго», которая состоялась в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, он вообще не попал в заявку.

Официальный сайт НХЛ

В этот момент многим в России показалось, что карьера героя Пхенчхана в Северной Америке закончена. Никита проваливался во второй команде подряд, едва ли единственным выходом выглядело возвращение на родину ближайшим летом. Но субботний матч с теми же «Блэкхокс» оставил надежду, что Гусев еще может пошуметь в сильнейшей лиге планеты.

Джоэль Кенневиль решил вернуть Гусева в состав, правда, на этот раз отправил его в четвертую тройку — к американцу Ноэлю Аччари и канадцу Райану Ломбергу. Никто бы не удивился, если бы 97-й номер в такой ситуации выдал очередной невзрачный матч, все-таки русскому нападающему привычнее играть в топ-6. Но Никита сумел удивить.

Во-первых, он выдал лучший матч в форме «Пантерз» с точки зрения бросковой активности — 4 раза угрожал в «Чикаго» за 12 отведенных минут. А во-вторых, смог отметиться первым голом за новую команду. Случился он в начале второй двадцатиминутки, когда хозяева дважды подряд неудачно попытались вывести шайбу из своей зоны. Вторую попытку заблокировал защитник Радко Гудас, а Ломберг прокинул хоккейный снаряд по борту.

В итоге Гусев вывалился на ворота «индейцев» под острым углом, но это не помешало ему исполнить небольшой шедевр. Никита дождался пока вратарь начнет перемещение, переложил шайбу на неудобную руку и аккуратно катнул ее между щитков. Красотища!

Официальный сайт НХЛ

Интересно, что жертвой Никиты стал Кевин Ланкинен — человек, который пару лет назад украл у звездной сборной России почти гарантированное золото чемпионата мира и которого Гусев, Кучеров, Овечкин и компания не смогли пробить ни разу за 60 минут полуфинала. Остается надеяться, что этот гол придаст Никите уверенности и все-таки поможет доказать, что билет в Россию ему заказывать рано.

Отметился результативным действием и второй российский нападающий «Флориды» Григорий Денисенко. В первой смене третьей двадцатиминутки он перехватил передачу американского защитника Коннора Мерфи и запустил к воротам «Чикаго» Александра Баркова с Энтони Дюклером — последний исполнил все очень симпатично.

Официальный сайт НХЛ

В итоге «Пантерз» победили 5:4, продолжив борьбу с «Каролиной» и «Тампой» за победу в Центральном дивизионе. Гусева, Денисенко, Бобровского и компанию ждет интересный финиш регулярки, а затем и плей-офф. Для первых двоих ближайше пару месяцев станут определяющими или очень важными в вопросе дальнейших перспектив в НХЛ.