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14:28 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Айлендерс» Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 2 мая. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2021

«Айлендерс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0. Варламов отразил 28 бросков, провел седьмой матч в сезоне «на ноль» и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности «сухой» серии «Айлендерс», который был установлен в 1975 году, — 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

Первой звездой дня стал нападающий «Бостона» Крэйг Смит, в матче против «Баффало» (6:2) он отметился хет-триком.

Второй звездой признан Остон Мэттьюс, в его активе две шайбы в игре против «Ванкувера» (5:1).

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