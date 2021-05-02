Голкипер «Айлендерс» Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0. Варламов отразил 28 бросков, провел седьмой матч в сезоне «на ноль» и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности «сухой» серии «Айлендерс», который был установлен в 1975 году, — 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.