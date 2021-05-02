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20:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» подписала контракт новичка с российским голкипером Мифтаховым

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский вратарь Амир Мифтахов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг», сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года, контракт начнет действовать с сезона-2021/22.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2020 Мифтахов был выбран «Тампой» под общим 186-м номером на драфте-2020. В сезоне-2020/21 голкипер выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого провел семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и пропустил 14 шайб, отразив при этом 155 бросков (91,7%).

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