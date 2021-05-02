«Тампа» подписала контракт новичка с российским голкипером Мифтаховым

Как отмечается в сообщении, соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года, контракт начнет действовать с сезона-2021/22.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2020 Мифтахов был выбран «Тампой» под общим 186-м номером на драфте-2020. В сезоне-2020/21 голкипер выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого провел семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и пропустил 14 шайб, отразив при этом 155 бросков (91,7%).