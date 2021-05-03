Шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Детройтом» в матче НХЛ
ТАСС, 3 мая. «Тампа» одержала победу над «Детройтом» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 мая. «Тампа» одержала победу над «Детройтом» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман (1-я минута) и российский защитник Михаил Сергачев (22). Для россиянина этот гол стал третьим в 52 матчах текущего сезона, также на его счету 26 результативных передач. У проигравших отличился Филип Задина (34), результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, набравший в 51 матче нынешнего сезона 15 (6+9) очков.
В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» занимает второе место, набрав 73 очка в 52 матчах. «Детройт», имеющий в активе после 54 игр 45 очков, идет седьмым.
«Тампа», ранее обеспечившая себе участие в