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01:14 (мск), источник: ТАСС

Шайба Сергачева принесла «Тампе» победу над «Детройтом» в матче НХЛ

ТАСС, 3 мая. «Тампа» одержала победу над «Детройтом» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Коулман (1-я минута) и российский защитник Михаил Сергачев (22). Для россиянина этот гол стал третьим в 52 матчах текущего сезона, также на его счету 26 результативных передач. У проигравших отличился Филип Задина (34), результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников, набравший в 51 матче нынешнего сезона 15 (6+9) очков.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» занимает второе место, набрав 73 очка в 52 матчах. «Детройт», имеющий в активе после 54 игр 45 очков, идет седьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа», ранее обеспечившая себе участие в плей-офф, в следующем матче 6 мая примет «Даллас». «Детройт» 8 мая в гостях встретится с «Коламбусом».

Детройт Ред Уингз
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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