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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Чинаховым

ТАСС, 3 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» подписал контракт новичка с российским форвардом Егором Чинаховым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение рассчитано на три года и начинает действовать с текущего сезона. Однако, по информации хоккейного обозревателя Аарона Порцлайна, дебютировать в нынешнем чемпионате у него не получится, поскольку ему не успеют оформит рабочую визу.

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Команда
Коламбус Блю Джэкетс

«Мы очень рады подписать контракт с Егором и очень рады его приверженности “Коламбусу”, — сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. — Он умный, динамичный игрок, который провел очень хороший сезон в КХЛ, мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в качестве члена нашей организации».

Чинахову 20 лет, он был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В минувшем сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе «Авангарда», в Кубке Гагарина на его счету 7 очков (5 голов + 2 результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате минувшего сезона он провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

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