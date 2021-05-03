«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Чинаховым

Соглашение рассчитано на три года и начинает действовать с текущего сезона. Однако, по информации хоккейного обозревателя Аарона Порцлайна, дебютировать в нынешнем чемпионате у него не получится, поскольку ему не успеют оформит рабочую визу.

Команда Коламбус Блю Джэкетс

«Мы очень рады подписать контракт с Егором и очень рады его приверженности “Коламбусу”, — сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. — Он умный, динамичный игрок, который провел очень хороший сезон в КХЛ, мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в качестве члена нашей организации».