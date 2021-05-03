Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин близок к возвращению в основной состав.
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий Александр Овечкин близок к возвращению в основной состав.
«Надеюсь, что скоро мы его увидим. Не знаю, случится ли это в ближайшем матче. Не стоит форсировать восстановление», — приводит слова тренера в Twitter журналист Тарик
23 апреля 35-летний нападающий не смог доиграть матч с «Айлендерс»