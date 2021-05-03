Вратарь «Айлендерс» Варламов стал третьей звездой недели в НХЛ

Варламов провел на прошлой неделе два матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», в которых не пропустил ни одной шайбы, отразив 53 броска. «Айлендерс» одержали победы со счетом 4:0 и 3:0. Россиянин в нынешнем сезоне провел 33 матча, семь раз сыграв «на ноль». 33-летний Варламов является лидером сезона по этому показателю.