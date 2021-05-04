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09:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эдмонтон» подписал контракт с Коноваловым

Голкипер Илья Коновалов подписал контракт с «Эдмонтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

22-летний вратарь заключил контракт новичка на два года. Он был задрафтован «Ойлерз» в 2019 году под 85-м номером. Ранее о переходе Коновалова сообщал «СЭ».

Коновалов с 2017 года играл за основу «Локомотива». В сезоне-2020/21 он провел 19 матчей в КХЛ, в среднем пропуская по 2,29 шайбы за игру.

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