Гол Зайцева принес «Оттаве» победу в матче НХЛ против «Виннипега»

Зайцев забросил третью шайбу в сезоне и набрал 15-е очко (три гола + 12 результативных передач) в 51 матче. Его одноклубники Артем Зуб и Евгений Дадонов не сумели отличиться.

«Оттава» набрала 45 очков в 52 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Виннипег» идет третьим с 57 очками за 51 игру. Следующий матч «Оттава» проведет 6 мая дома против «Монреаля», «Виннипег» в тот же день сыграет в гостях с «Калгари».