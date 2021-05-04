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09:16 (мск), источник: ТАСС

Гол Зайцева принес «Оттаве» победу в матче НХЛ против «Виннипега»

ТАСС, 4 мая. «Оттава» со счетом 2:1 обыграла «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (12-я минута) и Никита Зайцев (59). У проигравших отличился Джош Моррисси (50).

Зайцев забросил третью шайбу в сезоне и набрал 15-е очко (три гола + 12 результативных передач) в 51 матче. Его одноклубники Артем Зуб и Евгений Дадонов не сумели отличиться.

«Оттава» набрала 45 очков в 52 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Виннипег» идет третьим с 57 очками за 51 игру. Следующий матч «Оттава» проведет 6 мая дома против «Монреаля», «Виннипег» в тот же день сыграет в гостях с «Калгари».

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Оттава Сенаторз
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Виннипег Джетс
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