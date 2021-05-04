Русская звезда пережила позор в Америке! Малкин лечился полтора месяца, чтобы получить разгром 2:7 в дерби

«Малкин пропустил 23-ю игру подряд из-за травмы? Очевидно, что Джино потребуется время для адаптации, он отсутствует уже долгое время. Мы надеемся, что с каждым поединком, который он проведет после возвращения, Джино будет возвращаться к своей лучшей игре, за которой мы все так любим наблюдать», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после прошлой игры против «Вашингтона».

Около пяти дней назад воспитанник магнитогорского «Металлурга» провел первую тренировку с контактом, но предсказать дату его возвращения до сегодняшнего дня было практически невозможно: Малкин отсутствовал из-за травмы нижней части тела уже полтора месяца. Русский форвард отправился с командой на выезд, но появился в составе лишь в третьем по счету матче этого турне: казалось, что лучше «Филадельфии», терпящей бедствие в этом сезоне, противника для дебюта после долгого отсутствия найти будет сложно.

Несмотря на неудовлетворительное выступление команды Алена Виньо в текущей регулярке, «Пенсильванское дерби» нисколько не потеряло в своей принципиальности: каждая встреча «Питтсбурга» и «Филадельфии» по-прежнему является настоящим рубиловом, приводящим в восторг болельщиков обеих команд. Однако в этот раз упорной борьбы не получилось: «Флайерз» забросили 7 шайб и установили личный рекорд по количеству голов в этом сезоне в рамках одной встречи. Обычно такое количество голов «Филадельфии» забивают ее противники, но в этот раз все получилось ровно наоборот.

Удивительно, но отсутствие одного из своих лидеров «Пингвинз» будто и не заметили: после травмы, которую Малкин получил в матче с «Бостоном» 17 марта, «Питтсбург» одержал победы в 15 из 23 сыгранных матчей без русского гиганта.

Но во встрече в ночь с понедельника на вторник по московскому времени все пошло не так с самого начала. Ужасная «Филадельфия», потерпевшая 10 поражений в последних 14 матчах, в первом периоде забросила три безответные шайбы в ворота лидера Восточного дивизиона.

Уже на четвертой минуте встречи отличился Кевин Хейз, а ближе к окончанию первого отрезка матча «Флайерз» выстрелили дуплетом, заметно увеличив разрыв в счете: к шайбе Гостисбера в большинстве добавился гол Жиру после изящного паса от Конечны.

Тем временем Евгений Малкин был не слишком заметен на площадке и пытался нащупать ритм игры после столь долгой паузы. Однако дружина Виньо не делала скидок на неудовлетворительное состояние лидера соперника: к середине матча «летчики» после шайбы Уэйда Эллисона повели со счетом 4:0.

«Питтсбург» предпринял попытку вернуться в матч в начале третьего периода: неудавшийся камбэк начал Малкин, в большинстве отпасовавший на Летанга, который после этого наградил передачей Сидни Кросби. Капитан «пингвинов» с помощью высокого индивидуального мастерства переправил шайбу в ворота.

Джейсон Цукер поддержал своего лидера, но на большее парней Майка Салливана не хватило: в следующие 10 минут в ворота Кейси Десмита влетело 3 безответные шайбы, установившие окончательный счет — 7:2.

Что касается Евгения Малкина, то первый матч после долгого отсутствия получился для него не слишком удачным: наш соотечественник сыграл меньше, чем обычно, что вполне предсказуемо и обоснованно. Вместо привычных 18−19 минут Евгений провел на дьжу 14, но на большее прямо сейчас русский центр не способен. При этом тренерский штаб доверял Малкину игру в неравных составах: в большинстве он провел чуть более 4 минут. Его показатель полезности по итогам этой встречи («-3» также не отражает всей картины: два гола из трех звено Русского гиганта пропустило в концовке, когда исход матча уже был ясен.

У Малкина еще есть время для того, чтобы набрать форму и подойти к плей-офф во всеоружии: перед сезоном Евгений не раз заявлял о намерении выиграть четвертый Кубок Стэнли в карьере. Если вдруг получится, это будет похже на настоящий подвиг.