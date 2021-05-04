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09:37 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче НХЛ. Капризов отличился в третьей игре подряд

ТАСС, 4 мая. «Миннесота» со счетом 6:5 обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (4-я минута), Ник Бонино (8, 29), Кевин Фиала (51), Кирилл Капризов (59), Йонас Бродин (59). У проигравших шайбы забросили Шеа Теодор (5), Алек Мартинес (7), Алекс Тух (13), Марк Стоун (27), Джонатан Маршессо (47).

Капризов также отметился голевой передачей, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 45 очков (24 гола + 21 передача) в 51 матче дебютного сезона.

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 51 матче, «Миннесота» идет третьей с 68 очками за 51 игру. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф. В следующий матче «Вегас» и «Миннесота» снова сыграют друг с другом, встреча пройдет 6 мая в Сент-Поле (штат Миннесота).

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Миннесота Уайлд
6:5
2:3, 1:2, 3:0
Вегас Голден Найтс
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