«Миннесота» обыграла «Вегас» в матче НХЛ. Капризов отличился в третьей игре подряд
ТАСС, 4 мая. «Миннесота» со счетом 6:5 обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 мая. «Миннесота» со счетом 6:5 обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Юэль Эрикссон Эк (4-я минута), Ник Бонино (8, 29), Кевин Фиала (51), Кирилл Капризов (59), Йонас Бродин (59). У проигравших шайбы забросили Шеа Теодор (5), Алек Мартинес (7), Алекс Тух (13), Марк Стоун (27), Джонатан Маршессо (47).
Капризов также отметился голевой передачей, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 45 очков (24 гола + 21 передача) в 51 матче дебютного сезона.
«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 51 матче, «Миннесота» идет третьей с 68 очками за 51 игру. Обе команды уже гарантировали себе место в