Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что у Овечкина нет рецидива травмы

«Он хорошо чувствовал себя на тренировке утром, однако перед игрой на разминке не все было гладко, — сказал Лавиолетт. — Овечкин вышел на игру, но после первой смены сказал, что чувствует себя не очень комфортно, поэтому мы решили не рисковать. Проблем не было, но он чувствовал себя не так хорошо, как на раскатке. Он вышел попробовать себя, и мы решили, что ему лучше пропустить игру».