Жара в Нью-Йорке: Овечкин не доиграл матч из-за травмы, а бешеный канадец избил Панарина и Бучневича
А Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание и не попали в состав.
А Кузнецов и Самсонов опоздали на командное собрание и не попали в состав.
Сумасшедший по накалу матч прошел в
Для «столичных» все пошло не по плану еще задолго до стартового вбрасывания. Мало того, что по личным причинам пропускал матч Ти Джей Оши, так еще Евгений Кузнецов и Илья Самсонов опоздали на командное собрание, чем разозлили главного тренера. Лавиолетт в целях профилактики отстранил хоккеистов от матча и дал им время подумать над своим поведением.
Трудно представить, что эта ситуация
Казалось бы, ничего страшного для «Кэпиталз» не произошло, ведь в состав
Вероятно, Питер Лавиолетт поторопился с возвращением Овечкина, хотя еще перед игрой говорил про них с Карлсоном следующее: «Здоровье хоккеистов в приоритете. Они полноценно тренировались, но вопрос участия в игре — это нечто другое. Матч требует от организма большего, так что мы должны принимать решение исходя из того, что будет лучше для команды и игрока. Мы бы хотели видеть их в составе, но учитывая малое число оставшихся матчей, хотим делать все правильно».
Вероятно, ситуация с Кузнецовым повлияла на решение американца. Остается лишь надеяться, что Александр не усугубил повреждение, ведь его затянувшийся больничный может сыграть с «Вашингтоном» злую шутку. Пусть капитан не молодеет, но представить себе «Кэпиталз» в
Несмотря на приличный список кадровых проблем, гости начали встречу весьма уверенно. После того, как в концовке первого периода они повели 2:0, казалось, что «Рейнджерс» должны уже смириться с приближающимся отпуском. Однако команда Дэвида Куинна смогла не просто сравнять счет, но и выйти вперед.
Уже совсем скоро хозяева забили еще один красивый гол. Алексис Лафренье на пару с Каапо Какко убежали в атаку и просто издевательски переиграли Ванечека.
Однако на этом позитивные моменты для «Рейнджерс» закончились. В середине второго периода произошел эпизод, который еще долго будет обсуждаться в спортивных СМИ. Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, уже получавший в этом сезоне семиматчевую дисквалификацию, решил снова взяться за старое. Сперва канадец ударил лежащего на льду Павла Бучневича, а затем атаковал и Панарина.
К счастью, Панарин, который заступился за партнера, не ударился при падении головой. В таких эпизодах немало игроков лишилось карьеры. Интересно, что Уилсон остался крайне доволен своими действиями и даже поработал на камеру. Лиге пора наказать этого неуравновешенного парня по полной программе, и можно не сомневаться, что санкции в его отношении последуют.
Увы, но после потасовки Панарин на площадку не вышел, а его «Рейнджерс» по итогу рассыпались. Команде не хватает жесткости, чтобы выжимать из таких случаев максимум эмоций и не ломаться психологически. Будь на их месте условный «Бостон», то на арену пришлось бы вызывать полицию. По иронии судьбы Уилсон, отсидевший 10-минутный штраф, еще и забил гол в пустые ворота.
Этот безумный матч закончился для «Рейнджерс» не только поражением, но и потерей математических шансов на