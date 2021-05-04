Жара в Нью-Йорке: Овечкин не доиграл матч из-за травмы, а бешеный канадец избил Панарина и Бучневича

Сумасшедший по накалу матч прошел в Нью-Йорке, куда в гости к «Рейнджерс» приехал «Вашингтон». Команда Питера Лавиолетта испытывала серьезные кадровые проблемы, а в середине игры вынуждена была действовать в десять нападающих. По итогу «Вашингтон» все равно одержал победу, но нажил себе проблем перед стартом плей-офф.

Для «столичных» все пошло не по плану еще задолго до стартового вбрасывания. Мало того, что по личным причинам пропускал матч Ти Джей Оши, так еще Евгений Кузнецов и Илья Самсонов опоздали на командное собрание, чем разозлили главного тренера. Лавиолетт в целях профилактики отстранил хоккеистов от матча и дал им время подумать над своим поведением.

Трудно представить, что эта ситуация как-то скажется на карьере Кузнецова, но Самсонову пора бы уже взяться за голову. Квадроциклы в отпуске, нарушение ковидного протокола, опоздания — с таким перечнем «достижений» новый контракт от клуба можно и не получить.

Казалось бы, ничего страшного для «Кэпиталз» не произошло, ведь в состав наконец-то вернулись Джон Карлсон и Александр Овечкин. Капитан команды впервые с 2009 года не сыграл в четырех матчах подряд из-за травмы. Болельщики «Вашингтона» вздохнули с облегчением, когда увидели форварда на льду, но, как оказалось, ненадолго. Александр провел всего одну смену и отправился в раздевалку. На этом матч для него закончился.

Вероятно, Питер Лавиолетт поторопился с возвращением Овечкина, хотя еще перед игрой говорил про них с Карлсоном следующее: «Здоровье хоккеистов в приоритете. Они полноценно тренировались, но вопрос участия в игре — это нечто другое. Матч требует от организма большего, так что мы должны принимать решение исходя из того, что будет лучше для команды и игрока. Мы бы хотели видеть их в составе, но учитывая малое число оставшихся матчей, хотим делать все правильно».

Вероятно, ситуация с Кузнецовым повлияла на решение американца. Остается лишь надеяться, что Александр не усугубил повреждение, ведь его затянувшийся больничный может сыграть с «Вашингтоном» злую шутку. Пусть капитан не молодеет, но представить себе «Кэпиталз» в плей-офф без Овечкина пока трудновато. После игры Питер Лавиолетт сказал журналистам, что с Овечкиным все в порядке, и это перестраховочные меры. Пусть так и будет.

Несмотря на приличный список кадровых проблем, гости начали встречу весьма уверенно. После того, как в концовке первого периода они повели 2:0, казалось, что «Рейнджерс» должны уже смириться с приближающимся отпуском. Однако команда Дэвида Куинна смогла не просто сравнять счет, но и выйти вперед.

Очередной голевой кураж в сезоне поймал Мика Зибанежад. Форвард отличился в равных составах, а затем реализовал численный перевес. В обеих шайбах шведа поучаствовал Артемий Панарин.

Уже совсем скоро хозяева забили еще один красивый гол. Алексис Лафренье на пару с Каапо Какко убежали в атаку и просто издевательски переиграли Ванечека.

Однако на этом позитивные моменты для «Рейнджерс» закончились. В середине второго периода произошел эпизод, который еще долго будет обсуждаться в спортивных СМИ. Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, уже получавший в этом сезоне семиматчевую дисквалификацию, решил снова взяться за старое. Сперва канадец ударил лежащего на льду Павла Бучневича, а затем атаковал и Панарина.

К счастью, Панарин, который заступился за партнера, не ударился при падении головой. В таких эпизодах немало игроков лишилось карьеры. Интересно, что Уилсон остался крайне доволен своими действиями и даже поработал на камеру. Лиге пора наказать этого неуравновешенного парня по полной программе, и можно не сомневаться, что санкции в его отношении последуют.

Увы, но после потасовки Панарин на площадку не вышел, а его «Рейнджерс» по итогу рассыпались. Команде не хватает жесткости, чтобы выжимать из таких случаев максимум эмоций и не ломаться психологически. Будь на их месте условный «Бостон», то на арену пришлось бы вызывать полицию. По иронии судьбы Уилсон, отсидевший 10-минутный штраф, еще и забил гол в пустые ворота.

Этот безумный матч закончился для «Рейнджерс» не только поражением, но и потерей математических шансов на плей-офф. В параллельной встрече «Бостон» уверенно разобрался с «Нью-Джерси» и теперь никуда не денется из четверки Восточного дивизиона.