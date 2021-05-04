Герой Олимпиады не хочет возвращаться в Россию. Гусев бьется за контракт в НХЛ, забивая во втором матче подряд

Матч «Флорида» — «Даллас» вполне могла бы украсить дуэль русских вратарей. Самый дорогой российский голкипер НХЛ Сергей Бобровский против человека-открытия двух последних сезонов Антона Худобина — звучит! Увы, реальность оказалась не так прекрасна. Первый вратарь «Пантерз» остался на скамейке, уступив место в старте своему молодому американскому сменщику Спенсеру Найту. А его коллега и соотечественник из «Старз» провел на льду всего-навсего 21 минуту.

Уже в первом периоде Худобин успел пропустить три шайбы — казалось, что после перерыва он на льду не появится. Но Рик Боунесс решил иначе, о чем, надо полагать, вскоре и пожалел. Худобин получит четвертую шайбу и уже без вариантов отправился досматривать матч со стороны. Не лучший вечер для Антона, которого, скорее всего, подвела усталость — к роли основного кипера на протяжении всей регулярки он точно не привык. Да и партнеры в этой игре были к нему безжалостны.

Не смогли наши вратари? Их мощно заменили наши нападающие. Все три российских форварда, принявшие участие в игре «Флорида» — «Даллас» отметились результативными действиями, активно поучаствовав в концерте, который выдали команды.

Третьей русского звездой встречи можно признать Дениса Гурьянова. На его счету лишь один ассист зато какой важный. Во-первых, он помог «звездам» завершить камбэк — они горели 0:2, 1:3 и 2:4, но затащили соперника в овертайм. А во-вторых, после броска Гурьянова шайбу в ворота Найта добавил Тайлер Сегин — человек, впервые появившийся на льду после финала Кубка Стэнли и переживший за это время инвалидную коляску, костыли, многомесячное восстановление после операции на бедре. Чудесная история!

Еще ярче Гурьянова выступил Григорий Денисенко — нападающий «Пантерз» впервые в карьере набрал 2 очка в матче лучшей лиги мира.

Первая передача стремительно осваивающегося в составе «Флориды» форварда получилась проходной: он отдал ее в средней зоне, после чего основную работу сделал Оуэн Типпетт и Маккензи Уигар.

А вот во втором случае Денисенко все сделал сам. Забросил шайбу в зону «Старз», отборолся за нее, ушел сразу от двух соперников и идеально выложил хоккейный снаряд под выстрел шведскому защитнику Густаву Форслингу. Понятно, что Григорий получил свои шансы в основе «пантер», благодаря комфортному турнирному положению команды, но пользуется этими возможностями он очень здорово.

Ну и наконец — третий русский герой встречи. Никита Гусев в нынешнем сезоне забросил всего четыре шайбы, дважды выстрелив дуплетом. Впервые в двух матчах подряд он забил в конце февраля, еще в форме «Нью-Джерси». В начале мая эта история повторилась. Пару дней назад олимпийский сотворил шедевр в игре с «Чикаго», а теперь отметился куда более рабоче-крестьянским голом.

Брэндон Монтур шлепнул от синей, Никита оказался первым на подборе, подыграл себе шайбу ногой и бросил мимо уже отыгранного Худобина. Пока в России рассуждают, где герой Пхенчхана может провести следующий сезон, — в СКА или «Авангарде» — он, кажется, совсем не хочет на родину.

В итоге все закончилось победой «Флориды» — в овертайме ее добыл Александр Барков. «Даллас» выцарапал важное очко, вот только в параллельном матче «Нэшвилл», который является главным конкурентом «Старз» в битве за плей-офф, набрал 2. Финалист Кубка Стэнли-2020 рискует уйти в отпуск уже через пару недель.