Куинн рассказал о состоянии Панарина после нападения форварда «Вашингтона» Уилсона

В середине второй двадцатиминутки произошел неприятный инцидент у ворот «Вашингтона»: сперва нападающий «столичных» Том Уилсон напал на уже почти лежавшего на льду Павла Бучневича, а спустя некоторое время жестко повалил Артемия Панарина. При этом Панарин перед падением потерял шлем и мог получить травму головы.

В результате 27-летний канадец получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Панарин же после потасовки больше на лед не выходил.