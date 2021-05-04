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10:02 (мск), источник: Sport24

Куинн рассказал о состоянии Панарина после нападения форварда «Вашингтона» Уилсона

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» высказался о состоянии капитана Артемия Панарина.

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Источник: AP 2021

В середине второй двадцатиминутки произошел неприятный инцидент у ворот «Вашингтона»: сперва нападающий «столичных» Том Уилсон напал на уже почти лежавшего на льду Павла Бучневича, а спустя некоторое время жестко повалил Артемия Панарина. При этом Панарин перед падением потерял шлем и мог получить травму головы.

В результате 27-летний канадец получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Панарин же после потасовки больше на лед не выходил.

«К счастью, с Панариным все в порядке. Что касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некоторую грань. Я воспринимаю подобные вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звездных хоккеистов лиги мог серьезно пострадать в этом инциденте», — сказал Куинн после матча.

Нью-Йорк Рейнджерс
3:6
1:2, 2:1, 0:3
Вашингтон Кэпиталз
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