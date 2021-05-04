«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ. Ничушкин забросил шайбу
ТАСС, 4 мая. «Колорадо» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 мая. «Колорадо» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (6-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (42), Габриэль Ландеског (49), Назем Кадри (57) и Андре Бураковски (61). У проигравших отличились Эвандер Кейн (4, 28), Томаш Гертл (22) и Тимо Майер (44). Ничушкин в текущем сезоне набрал 20 очков (10 шайб + 10 результативных передач).
«Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 46 очков в 52 играх. «Колорадо» идет на второй строчке, набрав 72 очка в 50 матчах, клуб ранее обеспечил себе выход в
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