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10:05 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ. Ничушкин забросил шайбу

ТАСС, 4 мая. «Колорадо» на выезде в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (6-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (42), Габриэль Ландеског (49), Назем Кадри (57) и Андре Бураковски (61). У проигравших отличились Эвандер Кейн (4, 28), Томаш Гертл (22) и Тимо Майер (44). Ничушкин в текущем сезоне набрал 20 очков (10 шайб + 10 результативных передач).

Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов в эпизоде со второй шайбой Кейна отметился результативной передачей, в его активе стало 6 (2+4) очков. Защитник хозяев Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

«Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, имея в активе 46 очков в 52 играх. «Колорадо» идет на второй строчке, набрав 72 очка в 50 матчах, клуб ранее обеспечил себе выход в плей-офф.

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3, голевой пас на счету российского защитника гостей Дмитрия Куликова, который набрал третье очко в текущем сезоне (0+3). «Эдмонтон» обеспечил себе выход в плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сан-Хосе Шаркс
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