Панарин выбыл до конца сезона после драки в матче с «Вашингтоном»

Россиянин получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:6), где упал на лед после драки с форвардом Томом Уилсоном.

При этом, главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн отметил, что травма Панарина не серьезная. Однако хоккеист не смог вернуться на лед по ходу встречи.