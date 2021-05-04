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14:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о последствиях избиения Панарина канадцем

Стало известно о последствиях избиения канадским форвардом клуба «Вашингтон Кэпиталс» Томом Уилсоном российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

Об этом в Twitter написал обозреватель лиги Эллиотт Фридман.

Фридман написал, что россиянин получил травму и по предварительным данным не сыграет до конца сезона.

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Инцидент произошел во втором периоде встречи 4 мая. Уилсон ударил лежащего хоккеиста Павла Бучневича, после чего на него прыгнул Панарин. Тогда канадец избил его и повалил на лед вниз головой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

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«Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в активе 58 очков в 53 матчах. Команде осталось провести три матча в регулярном чемпионате НХЛ, так как она потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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Нью-Йорк Рейнджерс
3:6
1:2, 2:1, 0:3
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