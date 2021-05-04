Стало известно о последствиях избиения Панарина канадцем

Об этом в Twitter написал обозреватель лиги Эллиотт Фридман.

Фридман написал, что россиянин получил травму и по предварительным данным не сыграет до конца сезона.

Инцидент произошел во втором периоде встречи 4 мая. Уилсон ударил лежащего хоккеиста Павла Бучневича, после чего на него прыгнул Панарин. Тогда канадец избил его и повалил на лед вниз головой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.