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18:45 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам с командой

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил в Twitter представитель пресс-службы клуба Брайан Бёрнс.

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Источник: AFP 2021

Кучеров не выходил на лед в текущем сезоне в связи с операцией на бедре, перенесенной в декабре. Ранее сообщалось, что хоккеист не сыграет в регулярном чемпионате, но планирует восстановиться к матчам плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Кучерова к тренировкам в общей группе вернулся Стивен Стэмкос, получивший повреждение в начале апреля.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду «Харт трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы «Тед Линдсей эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и «Арт Росс трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата).

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