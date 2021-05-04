«Это просто смешно». НХЛ вынесла вердикт по драке Уилсона с русскими из «Рейнджерс»
В лиге не увидели, как он схватил Панарина за волосы. Даже североамериканские журналисты не могут понять это решение.
В лиге не увидели, как он схватил Панарина за волосы. Даже североамериканские журналисты не могут понять это решение.
Минувшая игровая ночь в Национальной хоккейной лиге выдалась насыщенной на события. Здесь вам и невероятный камбэк «Миннесоты» в матче с «Вегасом», и очередные очки Макдэвида в погоне за сотней, и возвращение на лёд Малкина. В общем, интересного хватало. Но всё внимание СМИ и социальных сетей приковал к себе
Не сказать, что интереса к встрече в «Мэдисон Сквер Гарден» было мало.
В середине второго периода тафгай «Вашингтона» стал зачинщиком большой потасовки у собственных ворот. Сначала он
По окончании встречи на Уилсона обрушился шквал критики со стороны соперника, журналистов и болельщиков. «Я думаю, нужно больше уважать игру и хоккеистов. Даже не знаю, что сказать. Это полное неуважение. И даже не знаю, почему я удивлён — всё это просто ужасно», — возмущался нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.
«Посмотрите и убедитесь — НХЛ была близка к смерти на льду. Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь
Многие припомнили Уилсону его предыдущие дисквалификации. Последняя из них произошла не так давно. В марте форвард «столичных» пропустил 7 игр после нанесения травмы головы защитнику «Бостона» Брэндону Карло. Тогда игрок Брюинз не смог самостоятельно покинуть лёд, а Уилсон избежал попадания на скамейку штрафников.
Также в октябре 2018 года нападающего «Вашингтона» дисквалифицировали также за удар в голову форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре. Изначально Уилсон должен был пропустить 20 матчей, однако позже дисквалификацию сократили до 14.
За драку с Бучневичем и Панариным хоккейная общественность ожидала отстранение Тома как минимум до конца сезона. Однако сегодня департамент безопасности игроков НХЛ вынес свой вердикт, оштрафовав Уилсона за удары Бучневича на $ 5 тыс. — максимально допустимую сумму.
Естественно, такое решение шокировало многих журналистов и болельщиков. Многие из них язвительно высказались в адрес НХЛ.
«Итак, лига, которая беспокоится о “безопасности игроков”, штрафует Уилсона на .0009% от его зарплаты за “грубость” (как они это назвали) против Бучневича. В то же время за почти нанесённую (хорошо, что нет) серьёзную травму Панарину его не наказывают? Полнейший абсурд», — написал в «твиттере» журналист Энди Грациано.
«Это просто смешно… но неудивительно. Департамент безопасности защищает только костоломов», — отреагировал репортёр Montreal Gazette Стю Коуэн.
«У Артемия Панарина было 4 штрафные минуты — 2 малых штрафа — в 41 игре до матча с “Кэпиталз”. Поэтому он должен быть кандидатом не только на “Харт Трофи” (снова), но и на приз “Леди Бинг”. Отвратительное проявление неуважения от Уилсона. Он знал, на кого шёл», — прокомментировал пользователь с никнеймом The Draft Analyst.
Следующая встреча «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая. И если Артемия Панарина мы в ней не увидим, — россиянин выбыл до конца сезона — то Том Уилсон точно примет участие. Противостояние обещает быть интересным.
Дмитрий Сторожев