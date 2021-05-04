«Это просто смешно». НХЛ вынесла вердикт по драке Уилсона с русскими из «Рейнджерс»

Минувшая игровая ночь в Национальной хоккейной лиге выдалась насыщенной на события. Здесь вам и невероятный камбэк «Миннесоты» в матче с «Вегасом», и очередные очки Макдэвида в погоне за сотней, и возвращение на лёд Малкина. В общем, интересного хватало. Но всё внимание СМИ и социальных сетей приковал к себе один-единственный Том Уилсон из «Вашингтона».

Не сказать, что интереса к встрече в «Мэдисон Сквер Гарден» было мало. Во-первых, после четырёхматчевого отсутствия в состав «Кэпиталз» должен был вернуться Александр Овечкин. Во-вторых, за несколько часов до стартового свистка появилась информация об отстранении Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова от игры из-за опоздания на командное собрание. Но Уилсон решил выйти на первый план, тем более что возвращение капитана выдалось коротким.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода тафгай «Вашингтона» стал зачинщиком большой потасовки у собственных ворот. Сначала он зачем-то несколько раз ударил уже лежащего на льду Павла Бучневича, а затем сцепился с полезшим защищать его Артемием Панариным, опрокинув россиянина головой об лёд. Но канадцу и этого показалось мало, и уже на скамейке штрафников он продолжил провоцировать «рейнджеров».

За свой проступок канадец отделался двойным малым и дисциплинарным штрафом. А вот Панарин вернуться на лёд уже не смог. В результате подопечные Дэвида Куинна не смогли прийти в себя после потери россиянина и, ведя в счёте до инцидента, пропустили четыре шайбы и уступили 3:6. Последнее слово в матче сказал всё тот же Том Уилсон, забросив шестой гол уже в пустые ворота.

По окончании встречи на Уилсона обрушился шквал критики со стороны соперника, журналистов и болельщиков. «Я думаю, нужно больше уважать игру и хоккеистов. Даже не знаю, что сказать. Это полное неуважение. И даже не знаю, почему я удивлён — всё это просто ужасно», — возмущался нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.

«Посмотрите и убедитесь — НХЛ была близка к смерти на льду. Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. Заставьте его получить право играть в НХЛ заново», — в своём «твиттере» журналист NY Post Ларри Брукс.

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Многие припомнили Уилсону его предыдущие дисквалификации. Последняя из них произошла не так давно. В марте форвард «столичных» пропустил 7 игр после нанесения травмы головы защитнику «Бостона» Брэндону Карло. Тогда игрок Брюинз не смог самостоятельно покинуть лёд, а Уилсон избежал попадания на скамейку штрафников.



Также в октябре 2018 года нападающего «Вашингтона» дисквалифицировали также за удар в голову форварда «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста в предсезонной игре. Изначально Уилсон должен был пропустить 20 матчей, однако позже дисквалификацию сократили до 14.

За драку с Бучневичем и Панариным хоккейная общественность ожидала отстранение Тома как минимум до конца сезона. Однако сегодня департамент безопасности игроков НХЛ вынес свой вердикт, оштрафовав Уилсона за удары Бучневича на $ 5 тыс. — максимально допустимую сумму.

При этом момент за момент с Панариным канадец не понёс никакого наказания, поскольку лига не нашла доказательств, что Уилсон бросил Артемия на лёд, схватив за волосы.

Естественно, такое решение шокировало многих журналистов и болельщиков. Многие из них язвительно высказались в адрес НХЛ.



«Итак, лига, которая беспокоится о “безопасности игроков”, штрафует Уилсона на .0009% от его зарплаты за “грубость” (как они это назвали) против Бучневича. В то же время за почти нанесённую (хорошо, что нет) серьёзную травму Панарину его не наказывают? Полнейший абсурд», — написал в «твиттере» журналист Энди Грациано.

«Это просто смешно… но неудивительно. Департамент безопасности защищает только костоломов», — отреагировал репортёр Montreal Gazette Стю Коуэн.



«У Артемия Панарина было 4 штрафные минуты — 2 малых штрафа — в 41 игре до матча с “Кэпиталз”. Поэтому он должен быть кандидатом не только на “Харт Трофи” (снова), но и на приз “Леди Бинг”. Отвратительное проявление неуважения от Уилсона. Он знал, на кого шёл», — прокомментировал пользователь с никнеймом The Draft Analyst.



Следующая встреча «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая. И если Артемия Панарина мы в ней не увидим, — россиянин выбыл до конца сезона — то Том Уилсон точно примет участие. Противостояние обещает быть интересным.