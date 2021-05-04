Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.05
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.05
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
5.05
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.05
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.05
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
ОТ
45
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
20:40 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Рейнджерс» подтвердил, что Панарин выбыл до конца сезона

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщает журналистка New York Post Молли Уокер со ссылкой на главного тренера команды Дэвида Куинна.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Панарин получил повреждение в ночь на вторник в матче с «Вашингтоном» (3:6), поучаствовав в драке между хоккеистами команд. Характер травмы не уточняется. Травмировавший Панарина хоккеист «Вашингтона» Том Уилсон получил штраф $5 тыс. за последовавшую вслед за этим стычку с другим россиянином Павлом Бучневичем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что Панарин не сможет сыграть на чемпионате мира.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход плей-офф.

Панарин в этом сезоне провел 42 матча и набрал 58 очков (17 шайб + 41 передача).

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
Из РПЛ нельзя вылететь - можно только умереть. Кого ждать из ФНЛ
Российская шашистка рассказала о победе на ЧМ и снятии флага
Хоккеист «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам с командой
Тренер: Участие Овечкина в матче НХЛ с «Рейнджерс» маловероятно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь