Тренер «Рейнджерс» подтвердил, что Панарин выбыл до конца сезона

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Панарин получил повреждение в ночь на вторник в матче с «Вашингтоном» (3:6), поучаствовав в драке между хоккеистами команд. Характер травмы не уточняется. Травмировавший Панарина хоккеист «Вашингтона» Том Уилсон получил штраф $5 тыс. за последовавшую вслед за этим стычку с другим россиянином Павлом Бучневичем.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее сообщил ТАСС, что Панарин не сможет сыграть на чемпионате мира.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команде осталось провести еще три матча в регулярном чемпионате, она уже потеряла шансы на выход плей-офф.