«Говорили: “Ты в “Миннесоте” в хоккей играть не будешь”». Интервью с Капризовым
Российский новичок не считает, что стал символом возрождения «Миннесоты». Но он бьёт рекорды, а его клуб в
Российский новичок не считает, что стал символом возрождения «Миннесоты». Но он бьёт рекорды, а его клуб в
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в 15 матчах апреля набрал 14 (11+3) очков. «Чемпионат» совместно с официальным сайтом НХЛ на русском языке признал его второй российской звездой месяца. Он уже побил клубные рекорды по количеству голов и очков, по длительности голевой серии, а его команда одной из первых забронировала себе путёвку в
— У вас выдался прекрасный месяц — 11 голов только в апреле, это почти половина ваших голов за сезон. Это совпадение или вы сделали коррективы по сравнению с началом сезона?
— Ничего такого вообще не менял. У нас сильно улучшилось большинство, в начале сезона мы очень плохо его играли, а сейчас стали забивать, внесли коррективы. Этот компонент очень много значит. А так, мне кажется, что это просто стечение обстоятельств, что я стал больше забивать.
— Расхожее мнение, что игрокам из Европы нужно время, чтобы привыкнуть к НХЛ. Вы как будто бы сразу почувствовали себя как рыба в воде, это так?
— В первых играх в любой лиге, в любом возрасте надо привыкнуть. Но проходит
— По вам как раз не видно, что вы первогодник.
— Дай бог, чтобы так было (улыбается). Здорово, если так получается, вам со стороны виднее.
— Команда выполнила
— У нас хорошая команда, хороший коллектив. Все близко друг с другом общаются и в раздевалке, и на льду, и за его пределами. Мы как кулачок. В плане хоккея мы хорошо играем, иногда ошибаемся, но ошибаются во всех командах. Стараемся исправлять ошибки. Такие победы, как в последних матчах, ещё больше сплачивают коллектив. Уже хорошие игры начались, как в
плей-офф— в плане силовой борьбы, судьи уже не так много удалений дают.
Посмотрим, не люблю загадывать, делать прогнозы, как мы сыграем. Просто нужно выходить, стараться играть в свой хоккей, и всё получится.
— Насколько приятно, что партнёры до сих пор ходят в футболках «Долларовый Кирилл»?
— Это приятно. В том году парням тоже делали майку — Эку, Заку Паризе на 1000-ю игру, в его майках
— Джаред Сперджен шутил, что он уже много лет в «Миннесоте», а для него такого никто не делал.
— Надо сделать для него тоже (смеётся).
— Вы чувствуете, что стали символом возрождения «Миннесоты»?
— Нет, я просто играю в хоккей. Мне кажется, это больше СМИ развивают, болельщики. Приятно, конечно, что так говорят, но сильно на этом не надо акцентировать внимание. Надо стараться играть, доказывать, радовать болельщиков и команду.
— «Миннесота» — одно из открытий сезона, яркая задиристая команда, всегда способная на камбэк. Невозможно поверить, что ещё год назад у этого клуба была репутация не самой зрелищной, оборонительной команды. Вы наверняка об этом знали и слышали от знакомых разговоры: «Зачем вам это надо, вы с ними никогда Кубка не возьмёте». Насколько происходящее сейчас с «Уайлд» превосходит ваши собственные ожидания?
— Было много всяких разговоров и за, и против. Говорили, например: зачем такая команда, ты там в хоккей играть не будешь. Я имею в виду, через пасик, по красоте. Честно, я сильно на эту тему не парился. Ехал, чтобы играть в хоккей, чтобы познакомиться с атмосферой. У нас сейчас каждый может гол забить, мы не в такой скучный хоккей играем, как говорили. Мне кажется, мы показываем достойный хоккей, иногда очень даже красивый. Много матчей уже это доказали.
— Журналист из Миннесоты Майкл Руссо говорил, что
— Ребята стали красивее играть с моим приходом? Может быть, не знаю (улыбается). Все хотят
— Вы говорите, что команда очень дружная. Может быть, есть те, с кем вы общаетесь ближе всего?
— Сейчас ковид,
Никого особенно не хочется выделять, но так — Дамба, Спердж (Джаред Сперджен), Зуки (Матс Цукарелло).
— Мэтт Дамба перед выходом на лёд кричит вам «Братишка», это новая традиция команды?
— Да он так весь сезон кричит, как я его научил. Просто первый раз это попало на камеру.
— Ребята охотно учат русский?
— Матеркам научил, их много кто знает. А обычные слова им тяжело учить, только матерки, поприкалываться. Зуки
— Команда только в апреле стала пускать болельщиков на трибуны. Насколько это другой хоккей, когда есть люди на трибунах, как это сказалось на вашей игре?
— Кажется, что в последних играх болельщики всё добавляются и добавляются. Когда вытаскиваешь матч в концовке, ощущение, что на трибунах сидит не три тысячи, а восемь. Атмосфера, болельщики кричат, гонят команду, тебе проще играть.
На разминку выходишь, там плакаты, все в майках, чувствуется хоккейная атмосфера, это очень круто.
— Миннесоту называют хоккейным штатом, это действительно чувствуется?
— Да, тут все очень зациклены на хоккее. Болельщики начали ходить, на стадионе это очень чувствуется именно для меня. Никого не хочу обидеть тем, как в России у нас болеют, но здесь когда
— В Миннесоте вас, наверное, уже каждая собака знает?
— Никуда не ходим, дома сидим. Сегодня съездил, сдал тест на ковид, потом домой, отдыхать, восстанавливаться, поспать. Иногда в компьютер поиграю, и всё. Покушать, прогуляться возле дома можно, в магазин съездить. А так маршрут дом — стадион.
— «Миннесота» выпустила фильм о вашем пути из Новокузнецка, вы показывали дома кильку в томатном соусе. Там есть
— Есть белорусский, украинский магазин. Здесь живёт много русскоговорящих, мне сказали, тысяч пять человек. Магазины тоже есть, если хочется
— По голам за игру среди русских новичков вас опережают только Овечкин и Буре. Каково видеть своё имя рядом с такими великими игроками?
— Это круто, конечно, но я об этом не задумывался. Если честно, здесь у тебя в каждом матче есть шанс забить гол. Если играешь в
— За кем вы смотрели в детстве в НХЛ?
— В детстве я сильно за НХЛ не следил. В 9−10 лет только если в видеоигру играл, больше следил за русским чемпионатом, ходил на «Кузню». Лет в 14−15 начал следить за лигой, смотрел за яркими игроками, чьи голы попадались в интернете — Кросби, Малкин, Овечкин. Одного никого не выделю.
Когда наши выиграли МЧМ, где были Кузя (Евгений Кузнецов), Тарас (Владимир Тарасенко), я стал за ними постоянно следить. Мне кажется, я до сих пор подписан на группу «Сент-Луиса» или «Вашингтона» в «ВКонтакте», подписался в своё время, чтобы следить за тем, как пацаны играют.
— Вы с ними сейчас общаетесь?
— Да, мы с «Сент-Луисом» в этом году восемь матчей играем, после каждой игры общаемся с Тарасом.
— Сейчас активно обсуждают, что вы не новичок, а потому в гонке за «Колдер» участвовать не должны, но многие вас защищают. Что сами думаете об этом?
— Вообще не парюсь об этом, вот честно.
— Следите за этой гонкой?
— Сложно сейчас не следить, мне скидывают
— Сейчас нет мыслей, что потеряли
— Жалеть не надо ни о чём. А если бы уехал, и
Елена Кузнецова