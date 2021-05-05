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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Баффало» в серии буллитов победил «Айлендерс», Сорокин совершил 28 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3 — основное время, 1:1 — буллиты).

За «Баффало» дубль оформил Андерс Бьорк и ещё один гол в свой актив записал Коди Икин. Победный буллит реализовал Бьорк. За «Айлендерс» забивали Энтони Бовилье, Райан Пулок и Кэл Клаттербак. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 28 бросков.

В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» (4:3).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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Баффало Сэйбрз
4:3Б
1:1, 1:2, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
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