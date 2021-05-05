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09:40 (мск), источник: Sport24

Русский талант неудержим в Америке! Свечников пугал «Чикаго» лакроссом, набрал 3 очка и догнал Овечкина

А «Каролина» теперь начнет плей-офф на своем льду.

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Источник: Reuters

«У меня был шанс это исполнить, но я чувствовал, что лед довольно плохой, и может не получиться. Вроде бы положил шайбу нормально, но у ворот стоял защитник соперника, поэтому забить было непросто», — с улыбкой сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников после матча с «Чикаго». Свечников снова попытался забить лакросс-гол, да и в целом радовал болельщиков яркой игрой.

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Поначалу «Чикаго» переигрывал «Ураганов», которые действовали достаточно небрежно — ошибались в несложных ситуациях, часто теряли шайбу, но с голом Нино Нидеррайтера, забитым в начале второго периода, ситуация изменилась. Изменить ее во много помог именно Свечников, который «зажигал» на льду и был просто неудержим.

К слову, первый гол «Каролины» тоже был забит после попытки лакросса, которая не увенчалась успехом — Морган Гики не сумел положить шайбу на клюшку, но это привело к тому, что получился прекрасный пас на Нидеррайтера.

«Да, я это видел, это было здорово. Иногда такие штуки срабатывают. Он попытался поддеть шайбу, а получилась отличная передача, для Моргана это было очень здорово», — развил свою мысль Свечников.

Сам он свой первый гол забил чуть позже. Ближе к концу второго периода Андрей нанес мощный бросок от синей линии, и при помощи Себастьяна Ахо, который успешно сыграл «столба» на пятачке, смог сравнять счет.

В третьем периоде Свечников оформил дубль, и его второй гол был поинтереснее первого. Острая контратака, изящно обыгранный защитник «Чикаго» Ян Митчелл, выход один на один — и шайба в воротах.

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Добытая победа помогла «Каролине» обеспечить преимущество своего льда в первом раунде плей-офф. Сам Свечников, набравший 3 (2+1) очка, догнал в списке российских бомбардиров сезона Александра Овечкина — теперь у них по 42 балла. На 3 очка больше у Кирилла Капризова и Павла Бучневича, которых Свечников имеет все шансы обогнать, а вот до лидера Артемия Панарина (58 очков) уже не добраться.

«Мы плохо начали матч, я даже не знаю почему. Что сказал тренер Род Бриндамор? Нет, этого я сказать не могу, это останется в раздевалке. Но пару слов он нам сказал, иногда это помогает. Мы добыли преимущество своего своего льда, это очень важно. Перед своими болельщиками всегда весело играть. Знакомая площадка, хорошая обстановка. Это здорово», — сказал Свечников.

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Каролина Харрикейнз
6:3
0:2, 2:0, 4:1
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