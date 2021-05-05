Русский талант неудержим в Америке! Свечников пугал «Чикаго» лакроссом, набрал 3 очка и догнал Овечкина
А «Каролина» теперь начнет
А «Каролина» теперь начнет
«У меня был шанс это исполнить, но я чувствовал, что лед довольно плохой, и может не получиться. Вроде бы положил шайбу нормально, но у ворот стоял защитник соперника, поэтому забить было непросто», — с улыбкой сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников после матча с «Чикаго». Свечников снова попытался забить
Поначалу «Чикаго» переигрывал «Ураганов», которые действовали достаточно небрежно — ошибались в несложных ситуациях, часто теряли шайбу, но с голом Нино Нидеррайтера, забитым в начале второго периода, ситуация изменилась. Изменить ее во много помог именно Свечников, который «зажигал» на льду и был просто неудержим.
К слову, первый гол «Каролины» тоже был забит после попытки лакросса, которая не увенчалась успехом — Морган Гики не сумел положить шайбу на клюшку, но это привело к тому, что получился прекрасный пас на Нидеррайтера.
«Да, я это видел, это было здорово. Иногда такие штуки срабатывают. Он попытался поддеть шайбу, а получилась отличная передача, для Моргана это было очень здорово», — развил свою мысль Свечников.
Сам он свой первый гол забил чуть позже. Ближе к концу второго периода Андрей нанес мощный бросок от синей линии, и при помощи Себастьяна Ахо, который успешно сыграл «столба» на пятачке, смог сравнять счет.
В третьем периоде Свечников оформил дубль, и его второй гол был поинтереснее первого. Острая контратака, изящно обыгранный защитник «Чикаго» Ян Митчелл, выход один на один — и шайба в воротах.
Добытая победа помогла «Каролине» обеспечить преимущество своего льда в первом раунде
«Мы плохо начали матч, я даже не знаю почему. Что сказал тренер Род Бриндамор? Нет, этого я сказать не могу, это останется в раздевалке. Но пару слов он нам сказал, иногда это помогает. Мы добыли преимущество своего своего льда, это очень важно. Перед своими болельщиками всегда весело играть. Знакомая площадка, хорошая обстановка. Это здорово», — сказал Свечников.