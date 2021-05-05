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09:46 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Рейнджерс» Куинн заявил, что Панарин провел очередной феноменальный сезон

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел очередной феноменальный сезон. Об этом заявил главный тренер команды Дэвид Куинн, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

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Источник: AP 2021

В 42 матчах текущего сезона Панарин набрал 58 очков (17 голов + 41 передача). Россиянин является лучшим бомбардиром команды.

«Он снова провел сезон на феноменальном уровне, — сказал Куинн. — Панарин всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнеры начинают играть лучше».

В матче против «Вашингтона» (3:6), который прошел в ночь на вторник, Панарин получил травму в стычке с нападающим столичной команды Томом Уилсоном. НХЛ позднее оштрафовала игрока «Вашингтона» на $5 тыс. за последовавшее вслед за этим нападение на одноклубника Панарина Павла Бучневича. «Рейнджерс» выпустили заявление, в котором выразили разочарование данным решением и призвали к отставке руководителя службы безопасности игроков лиги Джорджа Парроса.

Панарин из-за травмы пропустит три оставшихся матча регулярного чемпионата. «Очень обидно, что наш лучший хоккеист выбыл до окончания сезона. Очень обидно, потому что этот инцидент не имел ничего общего с ситуацией на площадке и хоккеем вообще», — заявил нападающий «Рейнджерс» Райан Строум.

«Рейнджерс» занимают пятое место в Восточном дивизионе, набрав 58 очков после 53 игр. Команда уже потеряла шансы на выход плей-офф.

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