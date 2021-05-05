Купер оценил форму Кучерова после возвращения к тренировкам с контактом
Главвный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающих Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам с контактом в общей группе.
Главвный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающих Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам с контактом в общей группе.
По словам Купера, Кучеров и Стэмкос вряд ли сыграют в нынешнем регулярном сезоне.
«Четыре игры за шесть ночей — это будет сложно. Мы подводим этих ребят к тренировкам. Честно говоря, у нас их не так много. Во вторник была, наверное, наша последняя тренировка до конца регулярного чемпионата. Главное для парней — восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет значения, потому что ни в одном из занятий не происходит много контакта, но прямо сейчас это повышает их выносливость», — цитирует Купера
Напомним, Кучеров не выходил на лед в нынешнем сезоне
В минувшем сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а Кучеров стал лучшим бомбардиром