Купер оценил форму Кучерова после возвращения к тренировкам с контактом

«Четыре игры за шесть ночей — это будет сложно. Мы подводим этих ребят к тренировкам. Честно говоря, у нас их не так много. Во вторник была, наверное, наша последняя тренировка до конца регулярного чемпионата. Главное для парней — восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет значения, потому что ни в одном из занятий не происходит много контакта, но прямо сейчас это повышает их выносливость», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.