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10:03 (мск), источник: Sport24

Купер оценил форму Кучерова после возвращения к тренировкам с контактом

Главвный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение нападающих Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам с контактом в общей группе.

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Источник: AFP 2021

По словам Купера, Кучеров и Стэмкос вряд ли сыграют в нынешнем регулярном сезоне.

«Четыре игры за шесть ночей — это будет сложно. Мы подводим этих ребят к тренировкам. Честно говоря, у нас их не так много. Во вторник была, наверное, наша последняя тренировка до конца регулярного чемпионата. Главное для парней — восстановить выносливость. Разрешение на тренировки с контактом не имеет значения, потому что ни в одном из занятий не происходит много контакта, но прямо сейчас это повышает их выносливость», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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Напомним, Кучеров не выходил на лед в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, перенесенной в конце декабря. Стэмкос не играл с 8 апреля.

В минувшем сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка в 25 играх. В «регулярке"-2019/20 россиянин провел 68 матчей и набрал 85 (33+52) очков.

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